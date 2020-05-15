國中會考登場 屏東縣長潘孟安視察考場 重視防疫措施

國中教育會考16、17日舉行，新冠肺炎疫情影響，家長不能陪考，屏東縣長潘孟安今下午到屏東縣考區，屏東高工視察考場，了解防疫相關措施。潘也模擬學生發燒情境，進入備用試場考試，兩名監考老師全程穿防護衣，相當辛苦，做好安全配置。潘孟安提醒，南台灣天氣燠熱，考生要多喝水，保持適當休息。

潘孟安說，此次國中會考，屏東縣有7101名考生，在10個考場應試，雖然疫情稍緩，但不能鬆懈，感謝縣內9所國立高中職作為考場，今年也兼顧到離島小琉球考生，讓考生不必搭船到本島考試，增設琉球國中考場。

潘孟安今下午到屏東高工視察國中會考整備情況，了解相關防疫措施。潘孟安模擬考生發燒應試情況，若考生發燒，將啟用備用試場，備用試場最多5名考生，採取梅花座，中間1名，4個角落4名考生。

發燒試場監考2名老師，全程要穿著防護衣，潘孟安說，雖然很辛苦，安全配置，料敵從寬，雖然還在疫情當中，希望2天的國中會考讓同學安心、家長放心；考場周邊環境，保持安寧，避免集會遊行、施工等影響到考生考試，潘孟安說，縣府請警方做好考場周邊安全規範，加強巡邏。

屏東縣政府教育處提醒，考生特別留意，進入試場時須戴口罩，未佩戴口罩者不得進入試場，經勸導或處理仍不佩戴口罩，該科考試不予計列等級或級分，請考生遵守試場規則。