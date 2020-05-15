岡山火車站不再有前站沒後站 高架橋可望串聯捷運站

高雄岡山火車站啟用26年，只設前站沒有後站，步行居民須繞道沒有人行道的危險地下道，另方面興建中的捷運路竹延伸線的岡山站同樣無法串聯。高市議員黃秋瑛發起「爭取後站」連署，今天下午邀集民眾召開公聽會。高市府捷運局表示，初步研擬在捷運岡山站與台鐵火車站之間搭建高架橋，出口處也有用地可設置後站，需要交通部協助辦理。

岡山全區人口數9萬多人，約3分之1人口集中居住在後站區域，因用地問題，台鐵並未設置後站，居民多年來繞路通行，生活不方便。去年9月，高市府副市長葉匡時到岡山會勘高捷工程，可行性評估方案12月出爐。

今天下午，高市議員黃秋瑛邀集立委趙天麟、台鐵、國防部、學者與高市捷運局與工務局等單位人員在碧紅宮廣場召開公聽會。捷運局表示，初步擬定北側、中側與南側三個天橋施作方案，北側天橋施作長度長、經費高，南側會涉及原有地下道，重疊性高且安全性不足，中側方案最可行。

捷運局指出，中側是從捷運KR1的東側出入口搭建高架橋，銜接台鐵無障礙高架通道，最後抵達台鐵後站，全長180公尺、粗估經費9千多萬元，可同時串聯高捷與鐵路，且會有後站實體建築，用地全是台鐵土地。

高科大土木系系主任黃忠發指出，北側方案涉及軍方用地，動線也不流暢，支持中側方案。國防部代表認為，岡山是國軍鐵路運輸裝載的重要轉運站，南側與北側兩個方案都會影響作業動線，會有安全疑慮，中側方案完全沒有影響。