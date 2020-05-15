疫情趨緩墾丁訂房量倍增 大街仍持續管制

疫情趨緩，連日來「零確診」及戶外防疫逐步鬆綁，讓墾丁訂房量倍增。墾丁旅宿業者表示，如果疫情持續趨緩，樂觀期待暑假好行情；而屏東縣府則表示，墾丁大街將持續管制。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情趨緩，交通部目前正著手訂定防疫旅遊及安心旅遊指引，墾丁旅宿這2天也呈現訂房量倍增。

5星級飯店凱撒、墾丁福華渡假飯店等都呈現訂房回溫狀態。墾丁福華渡假飯店總經理張積光表示，這2天5、6月的訂房量與去年同期比倍增，主要是連續8天的「零確診」，再加上戶外防疫逐漸鬆綁。屏東縣民宿協會理事長林淑敏也表示，目前5、6月的訂房約有5成，已逐漸看到回溫。

疫情趨緩遊客回溫，墾丁福華渡假飯店決定在6月份開放「水世界」讓遊客紓壓。張積光表示，目前墾丁大街每個週五、週六晚上實施人車分流和人數總量管制，他認為要持續下去，甚至連暑假都希望能繼續實施，如果等出事再來封街已經來不及。

恆春半島觀光產業聯盟理事長林榮欽認為，墾丁大街目前封街總量管制獲得遊客好評，未來暑假是否繼續實施，最好是配合中央規定，視情形逐步解封。

縣府交通旅遊處長黃國維表示，將配合中央對於疫情管制情形，決定墾丁大街是不是逐步解封。目前墾丁大街視同一個大室內空間管制，人車分流、設南北路口關卡管制人流及要求遊客戴口罩，讓大街的空間加大，也讓遊客逛得安心。

黃國維說，目前的管制有警察、社區志工注意人潮的擁擠程度，是防疫和經濟雙贏的措施，國外疫情還嚴重，在中央還沒有下達疫情解除令之前，這個管制措施仍會繼續實施。