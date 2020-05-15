要上南橫天池的人注意 雨量若達80毫米禁止進入

根據中央氣象局預報，5月16日至18日，南部山區可能會有大雨特報，今天下午，公路總局甲仙工務段提早發布警訊指出，山區累積雨量達80毫米或發布颱風警報就會實施預警性封路，未來3天要前往台20線南橫公路梅山口至天池路段的旅客須注意相關訊息。

台20線高雄梅山口至天池路段開放時段為每日上午8點至下午13點，下午3點前人車全要離開管制路段，每週二、四不開放。

公路總局發布公告指出，目前進入汛期期間，根據氣象局資料，受黃蜂颱風與西南氣流影響，5月16日至18日，山區雨量可能達到大雨等級，明早若中央氣象局發布海上颱風警報或大雨特報，南橫天池路段不排除實施預警性封閉。

甲仙工務段長陳正偉說，目前山區下小雨，不過甲仙、旗山等地雨勢很大，明天雨量可能會有50至100毫米，山區累積雨量若達80毫米或發布海上或陸上颱風警報，公路局會立即啟動封路措施，未來3天要查詢路況後再上山。