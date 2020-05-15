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金門縣議會開議 議員請喝85度c咖啡調侃金酒業績

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
王秀玉還特別請金門縣長楊鎮浯與金酒董事長李增財等人喝85度C的咖啡，調侃他們將業績目標下修到僅剩85億。記者蔡家蓁／攝影
王秀玉還特別請金門縣長楊鎮浯與金酒董事長李增財等人喝85度C的咖啡，調侃他們將業績目標下修到僅剩85億。記者蔡家蓁／攝影

金門縣議會定期會今天進行財政處與主計室的業務報告，但金酒公司的營運情況，卻成為關注的焦點，議員王秀玉、李應文與歐陽儀雄等人都表示，依據財務處所提出的報告，原本百億營業額的金酒公司，今年的營業目標將下修30多億，成為84.76億，王秀玉還特別請金門縣長楊鎮浯與金酒董事長李增財等人喝85度C的咖啡，調侃他們將業績目標下修到僅剩85億。

王秀玉今天一開始質詢，就表示要請楊鎮浯、李增財與財政處長孫國智、金酒公司總經理楊駕人等人喝「85度C咖啡」，讓他們喝得一頭霧水；王秀玉接著說，從財政處的報告報告來看，金酒109年度的營收目標，下滑百分之28，原來金酒的總銷售額度是新台幣118億，今年下修為85億，這個問題是全體縣民關心，金酒未來的發展跟營運該怎麼辦?王秀玉也質疑，金酒在上月忽然發出減產的新聞，且還點出年營收恐銳減20到30億，王秀玉說，金酒不是上市公司，沒有必要自己紕漏營運狀況，貶低自己的品牌價值。

王秀玉也詢問，金酒公司是總經理制，不是董事長制，這關係要搞清楚，而且是公營事業，不是個人企業，她認為，現在由李增財身兼金門與廈門董事長，這個是不宜；金酒總公司是要去監督金酒廈門公司，自己如何監督自己?

孫國智表示，因為疫情的關係，衝擊到外在市場跟營收，金酒針對營收造成的衝擊，先做預判，才會先訂出下修金額，以便提出具體的改善計畫；李增財則回應，會發布新聞是有策略上的運作，主因是銷量下滑，與庫存已經滿了。至於身兼兩地董座，他則說，是階段性的任務。

議員楊永立則把所有主管全請上台，詢問是哪位縣長晉用的，他質疑，現在的金酒已經淪為「養老院」與「養肥貓」，他說，營業額沒增加，但用人卻增加，這是百姓無法接受，金酒在這樣下去，公司早晚會被拖垮，遑論永續經營。

歐陽儀雄提到，他對楊總有期許，希望他能拿出肩膀，為金酒做一些事；他也認為，金酒當初的編制是以180億的營業額來規劃，目前看來，可能無法達標，希望能拿出魄力，做給大家看。

李應文則質疑，金酒將營業目標下修33.29億，是用預期心理去評估，不是以達成率，他說，如果以1-3月業績的達成率，抓百分之75，那下修應該是98.79億，而不是84.76億，這一來一往就差了14.03億，憂心說不定改天縣庫只剩85億，難怪議員要請喝咖啡。他說，這是一個警訊，深切期望縣府要開源也能節流，不要讓百姓活在恐懼中。

另外，金酒組織編制是以180億來編，一個金酒公司，就有14個經理，但卻沒有一年達成目標，金酒今年的營業額岌岌可危，建議是否要展開企業瘦身，才能永續經營。

孫國智表示，受新冠肺炎的影響，免稅店等營收嚴重下滑，對金酒的整體營運帶來衝擊，金酒是預估疫情帶來衝擊，才會下修營業目標，但這僅屬於宣示作用，實際預算執行仍按原編列。他說，每個人有不同的推估角度，尊重議員的督促，財政處也會嚴格要求金酒提具體的改善方案，減少下修的幅度。

金酒的高級主管今天全數被請上台，議員逐一詢問是哪位縣長晉用，場面盛大。記者蔡家蓁／攝影
金酒的高級主管今天全數被請上台，議員逐一詢問是哪位縣長晉用，場面盛大。記者蔡家蓁／攝影
金門縣議會定期會今天進行財政處與主計室的業務報告，議員王秀玉還特別請金門縣長楊鎮浯與金酒董事長李增財等人喝85度C的咖啡，調侃他們將業績目標下修。記者蔡家蓁／翻攝
金門縣議會定期會今天進行財政處與主計室的業務報告，議員王秀玉還特別請金門縣長楊鎮浯與金酒董事長李增財等人喝85度C的咖啡，調侃他們將業績目標下修。記者蔡家蓁／翻攝

金門 咖啡 疫情

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