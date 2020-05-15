林園台塑聚丙烯廠火警空汙嚴重 高市加重裁罰

中央社 / 高雄15日電
高雄林園的台塑聚丙烯廠今天發生火警並冒黑煙。照片／環保局提供
高雄林園的台塑聚丙烯廠今天發生火警並冒黑煙。照片／環保局提供

高雄林園的台塑聚丙烯廠今天發生火警並冒黑煙。高雄市政府環保局稽查人員獲報到場採樣並依違反空汙法舉發，由於現場濃煙密布空汙嚴重，將加重裁罰至少20萬元以上。

環保局環境稽查科獲報台塑聚丙烯廠排放黑煙，立即派人迅速抵達現場，查出是廠方儲槽區膠粒儲槽起火燃燒冒黑煙。稽查人員在廠區環境周界及現場，運用懸浮微粒直讀式儀器進行空氣品質量測和蒐證，並依違反空氣汙染防制法第32條第1項第1款規定裁罰。

環境稽查科指出，經查是該廠1年內第1次違規，與之前發生VCM洩漏並非同一工廠；但考量濃煙汙染嚴重，將加重裁罰至少20萬元以上，後續將待火場鑑定及深入查核後，才會決定是否還要再加重處分。

這座聚丙烯成品儲槽下午2時18分傳出巨響，隨即冒出火光，火勢約1小時遭消防人員撲滅，沒有人員受困和受傷。台塑表示，事故現場聚丙烯成品儲槽疑因操作不當使槽內壓力過大，導致安全閥跳脫，造成塑膠粒短暫燃燒。經緊急關閉管線及搶救隨即控制火勢。聚丙烯是耐熱袋等產品原料，事故原因仍待進一步調查。

空污 事故

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