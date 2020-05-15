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今年首起秋行軍蟲入侵高粱田 金門縣府籲農友加強管理
新冠肺炎疫情似乎稍緩，但秋行軍卻蠢蠢欲動！金門縣動植物防疫所今天表示，在進行秋行軍蟲巡查作業時，於中蘭區域高粱田發現有蟲體入侵現象，經採樣確定為今年度首起高粱秋行軍蟲，該區域種植申報面積約為70頃，受感染植株之蟲體大約為2-3齡期幼蟲，縣府呼籲農友加強種植管理與防治作業。
縣防疫所表示，秋行軍蟲主要寄主植物範圍包含76科、353種，主要危害玉米、水稻及高粱等經濟作物，也可能出現在非農地的區域；金門地區每年秋季高粱契作面積約1900公頃，現為早種高粱生長期，若高粱植株於幼苗期遭秋行軍咬食，造成生長點損傷，將影響高粱收成。
縣防疫所指出，呼籲農友要加強農田巡查頻度，若發現秋行軍蟲危害，應依照中央頒訂之秋行軍蟲緊急防治作業手冊配合防治作為，依照用藥指示準確防治。若有任何疑問，請電（082）336625或336626分機20（李先生）。
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