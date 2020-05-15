金門幸福巴士上路4個月 民眾：有夠方便！

金門縣公共車船管理處自1月18日啟動全縣第一條幸福巴士路線以來已近4個月，目前以7人座巴士運行沙美至田浦33號路線，在固定班次外，增加5個彈性預約班次，同時開放沿線附近5個自然村，包括東店、東蕭、蔡店、東埔、英坑等地，民眾只要一通電話，都可預約搭乘，讓不少搭過的民眾直呼，真方便。

金門縣車船管理處處長李文堆今天偕同金門監理站站長楊傳治等人前往現地考察，並造訪金沙鎮大洋里里長吳有泰，了解實施現況並訪談搭車民眾。

吳有泰指出，現階段採用幸福巴士，在原來固定班車外採用彈性預約機制，將可符合民眾需求，搭車的民眾也表示，現在車班變多了，只要一通電話即可預約實在很方便。