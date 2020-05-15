來金門類出國 金門縣府邀觀光業者踩線

金門縣政府觀光處今天邀請台灣知名旅行社來金門踩線，包裝金門行程，期盼在新冠肺炎疫情緩和後，透過市場口碑，炒熱「來金門、類出國」話題，讓金門觀光快速復甦。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病、COVID-19）疫情重創國際旅遊市場，縣府觀光處副處長許績鑫表示，觀光市場何時重啟現在言之過早，預料在疫苗研發成功前，國內旅遊將成為疫情過後主力觀光市場。

許績鑫表示，縣長楊鎮浯指示，觀光處應趁勢打造「來金門、類出國」的旅遊氛圍，縣府觀光處長丁健剛力邀雄獅包裝遊程行銷金門，創造雙贏，得到雄獅旅遊高層高度重視，專程來金門實際了解現況。

雄獅旅遊集團高層一行人今天抵達金門，由許績鑫擔任導遊，引領導覽電瓶車遊程、播音牆、南北山聚落等多處名知景點，也說明縣府在防疫期間提升旅遊軟硬體設施的努力和成果。

除了金門眾多具有魅力的景點外，許績鑫還進一步說明後續將開辦的各類型觀光活動，例如與知名品牌合作推出亮點旅遊、親子嘉年華遊程，以及在地特色體驗遊程、海洋藝術季、老兵召集令之戰地一條街等帶狀觀光活動，表達縣府力邀業者共推金門觀光的誠意。

觀光處表示，原主打國際旅遊的雄獅，在國際旅遊重啟仍有疑慮的當下，改以發展國旅市場為主力，雄獅總經理黃信川說，今天走訪模範街、雙鯉湖溼地等景點，看到金門很多特有的觀光魅力，會全力協助金門共推安心出遊的國民旅遊市場，也會把遊程體驗提供給縣府參考，期望共同找出觀光新出路。