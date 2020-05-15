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幸福巴士預約就上路 金沙偏鄉民眾暢行無阻

中央社 / 金門縣15日電

金門縣政府自1月在金沙鎮啟動第一條偏鄉「幸福巴士」路線以來廣獲好評。車船處表示，會隨時檢討提升搭乘率，以及減少營運虧損，並考量在其他地區也推動這項美意。

為實地瞭解幸福巴士經營現況，公共車船管理處長李文堆今天和金門監理站站長楊傳治等人現地考察，造訪金沙鎮大洋里里長吳有泰瞭解實施現況。

車船處表示，「幸福巴士」採7人座巴士，4個月來行駛金沙鎮的沙美到田浦路線。固定班次外，增加5個彈性預約班次，同時開放沿線附近5個東店、東蕭、蔡店、東埔和英坑5個偏鄉民眾也可預約搭乘。民眾只要在發車前10分鐘提出需求就立即發車。

李文堆表示，推動「幸福巴士」就在解決偏鄉大眾運輸問題，同時減少班車空繞，進而降低虧損，改採需求反應式運輸服務後，沙美到田浦的載客率相較之前有明顯提升。車船處會隨時檢討如何提升搭乘率及減少營運虧損，同時考量其他地區是否也推動幸福巴士，落實縣長楊鎮浯「打造公共運輸智慧親民新交通」政見。

吳有泰則表示，當地雖然搭車人數少，但仍有基本通行需求，原來每天只有上下午各1班公車，實在無法滿足鄉親需求；但車船處每天開著公車僅載客2、3人實在也不敷成本，甚至有時公車還空繞。所以現階段採幸福巴士，在原來固定班車外採用彈性預約機制，可更符合民眾需求。搭車民眾也說，現在車班變多了，只要一通電話就可預約，實在很方便。

巴士 偏鄉 公車

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