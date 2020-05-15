高市再6家醫院推出整合門診 身障者就醫更便利

高雄市首開先例，以公務預算委託醫學中心開辦「身心障礙者整合醫療服務計畫」，讓身障者受惠良多，一名陳小姐的父親失智，全家為照顧他人仰馬翻，後來經由高雄長庚醫院取得身障整合計畫資源，以前帶父親就醫需花一天間，現在請假2小時即可。高雄市長韓國瑜昨宣布，這項整合服務將再新增6家醫療院所。

高雄市身障人口達14萬，多重障礙者占1萬3千人，許多身障病友因罹患多重慢性病，往返醫院穿梭各科求診，但由於缺乏醫療專業整合，常發生就診不便及用藥重複等問題，高雄市政府為此，98年推出「身心障礙者整合醫療服務計畫」，至103年計有高醫、長庚及高雄榮總3家醫學中心提供身障者整合門診服務，今年度將再新增6家。

高雄市長韓國瑜表示，考量到高雄市幅員廣闊，為增進偏遠地區身心障礙者就醫便利，今年新增義大醫院及聯合、大同、小港、旗津及岡山5家市立醫院，這是為身障者「量身訂做」的一個醫療服務，高雄也是全台唯一運用公務預算補助醫院提供身障服務的縣市，意義深遠。

韓國瑜說，市府團隊捍衛身障朋友權益的責任重大。高雄市政府任何施政，也不敢有城鄉差距，為提供市內身障人士優質的醫療服務，衛生局投注相當大的經費與心力，盼能減輕家屬的負擔。

陳小姐現身說法，指80歲老父失智後常忘東忘西，脾氣暴躁，家人為了照顧他，作息日夜顛倒，光要幫他洗澡穿脫衣服，就要動用2、3人，母親偶而也會遭到父親暴力相向，直到後來接觸高雄長庚失智症照顧課程，才學到照護技巧，之後經由個管師轉介到醫院，如今父親穩定控制，家人甚至能帶他到大陸老家尋根。

高雄市衛生局長林立人表示，這項身障整合醫療服務，讓病友院跨就醫時可以一次到位，不必舟車勞頓，減省去許多時間及精神負擔。