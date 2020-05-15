夢幻之魚條石鯛菊島放流 豐育漁源添美麗
台電尖山電廠今天在澎湖菓葉海域放流有「夢幻之魚」的條石鯛種苗1萬尾，以豐育漁業資源，除了上了一堂環境生態保育課，也以行動來復育海洋生態。
台電公司表示，今天所放流的條石鯛魚苗，是首度委由農委會水產試驗所澎湖海洋生物研究中心培育。在天氣近33度高溫下，由電廠副廠長陳坤山、水試所主任謝恆毅、湖西鄉長吳政杰等十多名菓葉村民一起放流，近期內還會在湖西鄉附近海域陸續放流4種高經濟魚苗活動。
謝恆毅表示，今天在菓葉海域放流的1萬尾條石鯛魚苗，是由中心自行培育，每尾體長3至6公分，非常適合放流，尢其難得是放流魚苗中，還出現一尾兩側分別有心型與閃電型斑紋特殊石鯛。
謝恆毅說，條石鯛屬於溫熱帶沿近海魚類，身上有七條黑紋是標誌，平時生長在水深20至100公尺深的岩礁或珊瑚礁區，一般體型在40至50公分，最大可達90公分，由於產量稀少，肉質鮮美，有「夢幻之魚」美稱，市價每公斤都要千元以上。
台電表示，台灣沿海漁業資源日漸枯竭，魚苗放流是維護漁業資源，台電自民國91年起與漁業署合作，每年在國內電廠附近海域放流有「黃鍚鯛」等各種魚苗，18年來總共放流高達2400萬尾，其中澎湖海域放流超過123萬尾，以增加漁業資源與復育海洋生態。
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