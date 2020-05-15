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高雄玉荷包來了！ 韓國瑜和吳芳銘直播行銷推網購優惠
高雄玉荷包的採收期快到了，高雄市長韓國瑜今天下午和農業局吳芳銘在韓國瑜臉書直播銷售玉荷包，從本月25日起到高雄首選電商平台訂購的民眾，不管是宅配國內或日本，都可享優惠。
韓國瑜和吳芳銘說的優惠，特級品五斤裝，每一盒788元、兩盒1488元、4盒2888元；頂級品，每一盒1088元、兩盒2088元、4盒4088元，只要買一盒就不用運費，5月25日開始採收，約5月底可以收到。另有銷日盒裝，6月10日前訂購也有優惠。
韓國瑜表示，到高雄首選電商平台訂購，收入的三成會撥做公益。
韓國瑜說，去年玉荷包產量少，今年豐收，有6成左右的生產量，約有1萬5000多公噸，但產期很短，約只有兩個星期多，請大家要把握。
吳芳銘表示，玉荷包開花需要低於攝氏25度的氣溫，去年是暖冬，所以產量很少，今年過年期間氣溫低，所以產量較多，採收期同樣只有兩個星期多。
韓國瑜和吳芳銘各嘗一顆，甜度14，帶有一點點酸，肉多汁多子小。他們行銷的還有玉荷包香腸、蜂蜜，兩人籲要訂購的民眾可上市府「高雄首選電商平台」。
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