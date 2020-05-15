518國際博物館日 馬祖推實境解謎走訪島嶼

5月18日是國際博物館日，為鼓勵民眾親近博物館，連江縣今年以「整個島嶼就是博物館」為題，布置軍事據點、廟宇、聚落的解謎關卡，展現先民生活的痕跡，讓民眾認識馬祖。

今年受新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，連江縣政府首創將博物館日活動，透過戶外實境解謎遊戲的方式，邀請民眾走訪南竿鄉的聚落、據點、廟宇、市場等，體驗跨時代的生活記憶。實境解謎主題為「依嬤的日記本」，劇情以主角阿慧找到依嬤（閩東語：祖母）的日記本開展，玩家需透過日記中的線索幫助阿慧回到現代。

連江縣文化處長吳曉雲表示，實境解謎的樂趣在於玩家需要造訪特定地點才能解開謎題，因此可以讓民眾認識南竿島上不同的文史資源，並實踐「整個島嶼就是博物館」的精神，今年先由南竿島進行嘗試，未來或將串連其他島嶼擴大辦理。

「依嬤的日記本」實境解謎活動時間為5月16日至5月31日，民眾只需要攜帶可上網的手機及遊戲手冊就能闖關，成功解謎的民眾還能兌換今年國際博物館日的限量獎品，活動資訊可搜尋「記憶馬祖」及「馬祖民俗文物館」臉書粉絲專頁查詢。