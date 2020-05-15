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不讓沙灘車玩樂變玩命 滿州鄉訂自治條例限生態導覽

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東縣滿州鄉港仔沙灘車活動因「三不管」衍生諸多亂象，鄉代表會今天審議通過近海範圍沙灘車管理自治條例，在投保等相關安全規定外，沙灘車需行駛固定路線做生態導覽。圖／本報資料照
屏東縣滿州鄉港仔沙灘車活動因「三不管」衍生諸多亂象，鄉代表會今天審議通過近海範圍沙灘車管理自治條例，在投保等相關安全規定外，沙灘車需行駛固定路線做生態導覽。圖／本報資料照

屏東縣滿州鄉港仔沙地沙灘車飆沙活動，受愛冒險刺激的遊客青睞，因未納管且未投保，衍生破壞海岸林和遊客受傷責任問題；為不讓玩樂變玩命同時保護環境，滿州鄉公所去年向屏東林管處租地試辦生態導覽，代表會昨天審議通過近海範圍沙灘車管理自治條例，在投保等相關安全措施外，沙灘車需行駛固定路線做生態導覽，等營運管理辦法公告後即正式上路。

濱鄰太平洋的滿州鄉九鵬村和港仔村之間的港仔沙漠，因長期河口的沙子堆積，加上東北季風吹拂，形成沙漠般的特殊地貌，在東北季風吹拂及水文堆積下，沙丘地形不斷改變，沙上產生的沙紋千變萬化，配上木麻黃防風林，成為獨特的地景；以沙灘車攬客飆沙的休閒產業早在30年前就順勢而起，在早期的黃金年代，10輛車月營業額百萬不是難事，後因業者競相殺價、遊客受傷賠償的法律爭議問題又浮上檯面，漸走下坡。

7年前，有女遊客和男友共騎乘沙灘車，因轉彎失控摔出致脊椎受損，以未附安全扣環和安全帽控告業者過失重傷害，但檢方以肇事責任在男友，對業者不起訴，她氣得訴諸輿論；「三不管」的沙灘車活動，業者只顧賺錢、未投保、衍生破壞海岸林等亂象也浮上檯面　屏東林管處隨後在沙灘入口處設置路障，但業者了生計，還是會想辦法繞道駛入，目前有4家業者、百餘輛沙灘車。

滿州鄉公所為維護居民生計並保護遊客安全和環境，費時5年和林管處洽談承租海岸林地做環境教育場地，去年5月提出海岸生態園區營運計畫向屏東林管處租地1年，今天通過的沙灘車管理自治條例，包括規範行駛路線、業者要有營利事業登記、投保、車輛有出廠合格證明、活動前實施安全教育、未滿18歲禁止駕駛、不得單人單輛進行、至少一人配置通報用無線電器材和救生裝備等安全措施。

鄉公所說，自治條例送縣府備查後，接著訂定營運管理辦法，律定權利和義務，帶隊的沙灘車業者均需通過導覽解說培訓，行駛靠海的固定路線與多個停靠點，讓遊客下車觀賞沙瀑、沙河、原生植物與八瑤灣事件地點，業者若違反規範內容，公所會報請相關主管機關告發取締。

屏東縣滿州鄉港仔沙灘車活動因「三不管」衍生諸多亂象，鄉代表會今天審議通過近海範圍沙灘車管理自治條例，在投保等相關安全規定外，沙灘車需行駛固定路線做生態導覽。圖／滿州鄉公所提供
屏東縣滿州鄉港仔沙灘車活動因「三不管」衍生諸多亂象，鄉代表會今天審議通過近海範圍沙灘車管理自治條例，在投保等相關安全規定外，沙灘車需行駛固定路線做生態導覽。圖／滿州鄉公所提供

沙灘 屏東縣 生態園區

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