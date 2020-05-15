高雄農改場研發 新品種水蜜桃蓮霧上市

高雄農改場研發育成蓮霧新品種「高雄2號-春之桃」，是目前蓮霧果實最碩大的品種，粉桃紅的色澤十分討喜，稱為「水蜜桃蓮霧」，無渣感很適合銀髮族，目前已少量上市。

高雄區農業改良場助理研究員陳思如表示，「高雄2號-春之桃」果形是飽滿的長鐘形，單果重平均為250公克，最大可超過500克，為目前市面上果型最大的品種，產期為1月至6月，果皮色澤在冬春季為紅色，夏季色澤則像法式甜點馬卡龍（Macaron）般的粉桃紅色，外觀相當精緻討喜。

陳思如說，「高雄2號-春之桃」平均糖度為9到10度，清甜中帶有果香，皮薄無渣感，口感細緻又多汁，加上外觀色澤粉嫩，因此又被稱作「水蜜桃蓮霧」，對於牙口不好又喜歡吃蓮霧的銀髮族而言，咬起來也不會費力，建議冷藏後切片食用最消暑。

陳思如指出，「高雄2號-春之桃」為印尼大果種（巴掌蓮霧）、韓水蓊（大圓葉）蓮霧培育，承襲印尼大果種蓮霧的碩大果形，果色及植株生長勢則像韓水蓊，今年2月公告以非專屬授權方式技術轉移業者生產，並授權屏東縣南州地區農會，已有少量試種果品上市。

高雄農改場長戴順發表示，高雄區農改場自民國96年開始進行蓮霧雜交育種工作，在106年推出果色如黑櫻桃、香氣風味濃郁且不易裂果的新品種「高雄1號-夏之戀」，這次再推出新品種「高雄2號-春之桃」。

他表示，2個品種都是高雄場自98年雜交授粉，歷經10年以上的實生苗培育、選拔及試種等繁瑣過程，可說經過千錘百鍊、去蕪存菁才推出的本土蓮霧新品種。

戴順發指出，蓮霧是富有台灣特色的水果，產地集中高屏地區，傳統栽培品種是南洋種及大果品系，有容易裂果及高溫著色不良的問題，為了育成適合台灣風土氣候及消費喜好的品種，農改場不斷進行新品種研發。「高雄2號-春之桃」產期只到6月，錯過就要再等明年，有興趣嘗鮮饕客，可向屏東南州地區農會供銷部洽詢。