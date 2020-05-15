澎湖花火體驗館5月20日展出 一次看得過癮

2020澎湖國際海上花火節將於7月引爆，預定5月20日開放的澎湖花火體驗館今天先打頭陣，遊客屆時可一次看完澎湖歷年來的各種花火盛況，也可透過互動裝置近距離感受花火絢爛美麗。

澎湖縣長賴峰偉今天前往位於馬公篤行十村設置的花火體驗館，視察，盛讚旅遊處透過科技變成微觀世界的創意巧思，將澎湖歷年來的海上花火節的精彩亮點，一一重現給遊客的構想予以肯定。

縣府旅遊處表示，澎湖海上花火節今年邁入第18年，是台灣最長壽的觀光活動之一，並在2014年冠上澎湖「國際」海上花火節，今年在花火節開幕前，在篤行十村所設的花火體驗館，將於20日開放參觀體驗。

旅遊處表示，花火體驗館由原低碳館改設，內部規劃歷年花火節海報展覽、沈浸式互動花火體驗、花火裝置藝術與花火文創展售區等四大區塊。其中，沈浸式互動花火體驗，將花火影像透過投影機投射至大型屏幕與人體感官互動，以及花火Hashtage裝置藝術拍照區，體驗無人機創意發想小巧思，以及科技光纖模擬花火合影，可感受花火綻放燦爛盛況。

花火體驗館20日對外開放，每日上午9時至下午5時，採一般遊客和團體預2種。一般遊客可自由前往；團體則須預約，一次限制在20人以內。由於還是疫情期間，凡入館參觀者，也需配合量體溫與戴口罩等，以維護展館品質。

在之新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病、COVID-19）疫情趨緩下，旅遊處表示，今年澎湖國際海上花火節，7月6日開幕，至9月3日止共施放21場次，除了絢爛煙火和無人機科技燈光秀外，今年與華特迪士尼合作，漫威主題還推出有鋼鐵人、美國隊長與黑寡婦等演出，更具有看頭，配合防疫政策，花火節將進行活動場地總人數管制。