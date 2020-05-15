永信蔬果運銷合作社捐5千瓶香檬原汁 給前線醫護人員
屏東的特殊作物「香檬」含有許多機能性成分，有助人體健康，為守護屏東縣第一線醫護人員，永信合作社邀集60多名社員參與捐贈5000瓶台灣香檬原汁，以行動支持屏東縣醫護人員辛勞，也將屏東好物「香檬」原汁推薦給大家，讓更多的消費者有機會認識及享用到這專屬屏東的好滋味。
屏東縣政府農業處指出，香檬為台灣原生種。又稱扁實檸檬、山桔仔、椪橘及扁平橘，生長在深山叢林內，主要分布台灣東部、日本沖繩。
農業處指出，臺灣香檬目前多以榨汁方式外銷到日本及大陸，近幾年市場上逐漸知道臺灣香檬含有豐富的川陳皮素、橘皮素及類黃酮素等，在國內養生保健市場接受度逐年攀升。
近10多年來保證責任屏東縣永信蔬果運銷合作社與農戶契作面積從2009年45公頃擴大到今年約280公頃，也陸續開發系列產品，包括香檬原汁、香檬茶包、香檬隨身包、香檬果乾等，還有隱藏版限定產品，例如香檬鳳梨酥、香檬蛋糕、紅藜香檬-甜鳳藜醬、香檬香腸等。
保證責任屏東縣永信蔬果運銷合作社支持屏東農產物推行友善環境的理念，替屏東農業產業的創新發展提供跨出成功首步契契機。
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