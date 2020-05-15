永信蔬果運銷合作社捐5千瓶香檬原汁 給前線醫護人員

屏東的特殊作物「香檬」含有許多機能性成分，有助人體健康，為守護屏東縣第一線醫護人員，永信合作社邀集60多名社員參與捐贈5000瓶台灣香檬原汁，以行動支持屏東縣醫護人員辛勞，也將屏東好物「香檬」原汁推薦給大家，讓更多的消費者有機會認識及享用到這專屬屏東的好滋味。

屏東縣政府農業處指出，香檬為台灣原生種。又稱扁實檸檬、山桔仔、椪橘及扁平橘，生長在深山叢林內，主要分布台灣東部、日本沖繩。

農業處指出，臺灣香檬目前多以榨汁方式外銷到日本及大陸，近幾年市場上逐漸知道臺灣香檬含有豐富的川陳皮素、橘皮素及類黃酮素等，在國內養生保健市場接受度逐年攀升。

近10多年來保證責任屏東縣永信蔬果運銷合作社與農戶契作面積從2009年45公頃擴大到今年約280公頃，也陸續開發系列產品，包括香檬原汁、香檬茶包、香檬隨身包、香檬果乾等，還有隱藏版限定產品，例如香檬鳳梨酥、香檬蛋糕、紅藜香檬-甜鳳藜醬、香檬香腸等。