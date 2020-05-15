快訊

帝國之終：《末代皇帝》裡溥儀與紫禁城的「家國意象」

永信蔬果運銷合作社捐5千瓶香檬原汁 給前線醫護人員

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
台灣香檬原汁一瓶市價250元，屏東縣永信蔬果運銷合作社號召社友們捐5千瓶，送給防疫第一線醫護人員。記者劉星君／攝影
台灣香檬原汁一瓶市價250元，屏東縣永信蔬果運銷合作社號召社友們捐5千瓶，送給防疫第一線醫護人員。記者劉星君／攝影

屏東的特殊作物「香檬」含有許多機能性成分，有助人體健康，為守護屏東縣第一線醫護人員，永信合作社邀集60多名社員參與捐贈5000瓶台灣香檬原汁，以行動支持屏東縣醫護人員辛勞，也將屏東好物「香檬」原汁推薦給大家，讓更多的消費者有機會認識及享用到這專屬屏東的好滋味。

屏東縣政府農業處指出，香檬為台灣原生種。又稱扁實檸檬、山桔仔、椪橘及扁平橘，生長在深山叢林內，主要分布台灣東部、日本沖繩。

農業處指出，臺灣香檬目前多以榨汁方式外銷到日本及大陸，近幾年市場上逐漸知道臺灣香檬含有豐富的川陳皮素、橘皮素及類黃酮素等，在國內養生保健市場接受度逐年攀升。

近10多年來保證責任屏東縣永信蔬果運銷合作社與農戶契作面積從2009年45公頃擴大到今年約280公頃，也陸續開發系列產品，包括香檬原汁、香檬茶包、香檬隨身包、香檬果乾等，還有隱藏版限定產品，例如香檬鳳梨酥、香檬蛋糕、紅藜香檬-甜鳳藜醬、香檬香腸等。

 保證責任屏東縣永信蔬果運銷合作社支持屏東農產物推行友善環境的理念，替屏東農業產業的創新發展提供跨出成功首步契契機。

屏東縣永信蔬果運銷合作社邱永豐（左二）號召60多名社友，共捐贈5000瓶香檬原汁，給防疫前線醫護人員，由屏東縣醫師公會理事長鄭英傑（左三）代表受贈。記者劉星君／攝影
屏東縣永信蔬果運銷合作社邱永豐（左二）號召60多名社友，共捐贈5000瓶香檬原汁，給防疫前線醫護人員，由屏東縣醫師公會理事長鄭英傑（左三）代表受贈。記者劉星君／攝影

屏東縣政府 醫護人員 日本

延伸閱讀

屏東38.7度！ 各地炎熱 氣象局發布7縣市高溫資訊

u故事／為救病人染SARS殉職 陳靜秋護理精神不滅

HCG和成集團暖捐100台免治馬桶 贈部立桃園醫院

屏東玉荷包搶鮮上市 內埔青農宋昇益首種結實豐

相關新聞

高雄玉荷包來了！ 韓國瑜和吳芳銘直播行銷推網購優惠

高雄玉荷包的採收期快到了，高雄市長韓國瑜今天下午和農業局吳芳銘在韓國瑜臉書直播銷售玉荷包，從本月25日起到高雄首選電商平...

不讓沙灘車玩樂變玩命 滿州鄉訂自治條例限生態導覽

屏東縣滿州鄉港仔沙地沙灘車飆沙活動，受愛冒險刺激的遊客青睞，因未納管且未投保，衍生破壞海岸林和遊客受傷責任問題；為不讓玩...

影／高雄五甲聞人出殯黑白聚集 韓國瑜當點主官

高雄市鳳山聞人「五甲祥」陳祥霖2周前因病去世，今天出殯，黑白兩道聚集，天道盟太陽會長「鐵霸」曾盈豐也南下參加他的告別式，...

蓮霧多了新吃法 屏東農民研發蓮霧醬瓜

曾因種蓮霧獲全國冠軍、2013年榮獲農委會傑出農民獎的徐英忠，他將賣相不佳的蓮霧，以技術性加工處理製作，花2年研究改良，製作出「蓮霧醬瓜」，保有蓮霧的脆度及醬瓜的口感風味，相當美味。

高雄玉荷包荔枝開園 陳吉仲：去年產量少沒機會吃到

5月中旬過後，高雄玉荷包陸續上市。農委會主委陳吉仲今天上午參加高市旗山紅瓦厝荔枝園開園儀式，現場品嘗鮮採玉荷包荔枝，並測...

省錢！高市所有計程車中午時段停路邊停車格 免停車費

即日起，高雄市的一般計程車、多元化計程車，中午12點到下午2點之間停在一般的路邊停車格，不管司機在不在車上，都不用繳停車...

因應疫情 屏東大學風雨球場化身考場兼顧照明、通風

國立屏東大學師資培育中心今舉辦各師資類科教育學程師資生及公費生甄選，報名參加應試的考生計有229人，其中公費生34人、教...

屏東玉荷包搶鮮上市 內埔青農宋昇益首種結實豐

38歲屏東內埔青農宋昇益原從事檳榔盤商生意，這兩年轉型改種玉荷包，屏東得天獨厚的好環境才第一年就有好收成，而且是屏北地區...

蓮霧新吃法！屏東縣農民徐英忠研發蓮霧醬瓜

曾因種蓮霧獲全國冠軍、2013年榮獲農委會傑出農民獎的徐英忠，他將賣相不佳的蓮霧，以技術性加工處理製作，花2年研究改良，...

振興市場 高雄將投入500萬補助

新冠肺炎疫情趨緩，因應後疫情時期，高雄市農業局將投入500萬補助16處市場展開「批發市場振興計畫」，海洋局也將祭出國內運費補助計畫，協助水產加工業打開通路。

高雄更名百年 系列活動無限精彩

今年適逢「打狗」更名為「高雄」100周年，慶祝高雄城市名誕生百年，市府舉辦「高雄100，無限精彩」系列活動，規畫相關遊程、展覽、講座、出專書等，邀民眾回首百年風華，並展望未來續寫新頁。

弱勢生換眼角膜 2會伸援手

高雄甲仙國中劉姓一年級學生，出生時酯黑瞳孔就一半不見，因家裡貧困，沒能固定就醫，眼力持續惡化，至國中時評估必須移植眼角膜，否則就可能失明，所幸高雄市一元慈善會、蘭馨交流協會欣荷分會捐款相助，希望讓這名偏鄉的弱勢小孩能重見光明。

熱門新聞

新北封閉場館將開放 侯友宜：保持社交距離戶外可不戴口罩

台灣東部空域無飛機？中科院試射「無限高」飛彈

影／99歲老醫師看診到人生盡頭 總統今告別式頒褒揚令

化腐朽為神奇！烈嶼青年陳家揚把頹敗老屋改造成旅店

記得儲水！桃園楊梅、新屋逾2萬戶25日停水23小時

影／謝春梅行醫至99歲辭世 蔡英文頒褒揚令：絕無僅有

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。