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帝國之終：《末代皇帝》裡溥儀與紫禁城的「家國意象」

顏家人高雄租民宿照顧顏清標 顏莉敏不捨父動刀

中央社 / 台中15日電

大甲鎮瀾宮董事長顏清標到高雄長庚醫院換肝，為就近照顧，顏家人在醫院附近租民宿輪流看顧，顏清標女兒、台中市議會副議長顏莉敏今天透露當她獲知父親要換肝時，內心相當「唔甘（台語：不捨）」。

顏清標13日在高雄長庚醫院換肝，由名譽院長陳肇隆執刀，次子顏仁賢捐出2/3的肝臟，術後父子均安。顏莉敏今天接受媒體採訪，她傳達父親、哥哥目前的病況，也感謝大眾對父親的關心，呼籲大家防疫期間，不要到醫院探視，以免造成醫護人員困擾。

顏清標南下高雄手術，經醫師評估恢復順利，可在一個月後出院，顏家人為就近照顧，在醫院附近租了民宿，顏莉敏指出，目前由媽媽、嫂嫂在高雄照顧，有空的人也會到高雄去輪班照顧。

顏清標在家族聲望高，術前每個兒女爭先恐後表達高度捐肝意願，對於外界傳出顏莉敏因患有脂肪肝，不符合捐贈，改由顏仁賢捐肝救父，顏莉敏表示，不知道消息從何而來，但她並無脂肪肝。由醫師評估並經過配對，顏仁賢是第一順位，顏莉敏為第二順位。

顏莉敏指出，公職人員每年都有例行性健康檢查，並非外傳因脂肪肝才去檢查。

顏莉敏說，父親術前並沒有特別跟家人分享要開刀的心情，但她得知父親要換肝時，內心相當「唔甘（台語：不捨）」，她指出，任何人的家人需要動這麼大的手術，內心一定相當煎熬。

顏莉敏表示，哥哥顏仁賢昨天已經轉到一般病房，爸爸顏清標仍在加護病房中，家人僅能透過視訊探視，因當時父親仍未拔管，無法開口說話，家人無法跟他聊天。

顏清標手術長達11小時，顏莉敏指出，在手術房外等待時，內心相當緊張，但因信任醫療團隊，加上期間有許多好友幫忙祈禱，手術相當順利。

顏清標 手術 脂肪

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