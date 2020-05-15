高雄玉荷包荔枝開園 陳吉仲：去年產量少沒機會吃到

5月中旬過後，高雄玉荷包陸續上市。農委會主委陳吉仲今天上午參加高市旗山紅瓦厝荔枝園開園儀式，現場品嘗鮮採玉荷包荔枝，並測試產銷履歷條碼是否可用。陳吉仲說，去年沒機會吃到荔枝，今年荔枝好吃，消費者可多選購新鮮荔枝。

連鎖大賣場與旗山區南勝里20幾名上年紀農民契作25公頃玉荷包荔枝，農委會陳吉仲得知玉荷包即將上市，今天上午與農糧署南區分署長姚志旺等人親訪紅瓦厝，為這些號稱千歲團的辛苦老農加油打氣。

陳吉仲坐下來跟老農閒話家常，並說家中稻田今天收割一期稻作，八旬父親也跟眼前的農民一樣勤於耕作，看見紅瓦厝農民感受特別親切。陳吉仲與高齡85歲的農民陳寶問前往荔枝園採收荔枝，品嘗甜度高達21度的玉荷包鮮果，與農民拍照留念，當眾指示農糧署輔導荔枝冷鏈技術，讓台灣高品質荔枝銷往國外。

陳吉仲表示，導入產銷履歷可讓消費者購買時更有信心，希望紅瓦厝農民參加履歷達人選拔，農糧署會加強協助行銷、穩定農產品價格。