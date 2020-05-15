省錢！高市所有計程車中午時段停路邊停車格 免停車費

即日起，高雄市的一般計程車、多元化計程車，中午12點到下午2點之間停在一般的路邊停車格，不管司機在不在車上，都不用繳停車費。高雄市交通局長鄭永祥表示，希望辛苦的計程車司機能安心休息用午餐。

鄭永祥說，今年1月間，市長韓國瑜訪視計程車駕駛關懷服務據點，司機反映中午為了吃午餐停在路邊停車格時，為了節省停車費，總是無法安心用餐，韓國瑜即指示交通局研擬評估辦理計程車中午時段免費停車措施，交通局在2月1日起到4月底試辦，一般計程車在中午12點到下午2點之間可免費停放路邊停車格。

不過，交通局試辦期間，規定計程車司機要在車上才能免費，而且未擴及多元計程車。

交通局檢討試辦結果並參考計程車司機的意見，修改全面實施的方式，為了讓所有的計程車司機都能安心休息用餐以接續下午的工作，即日起將這項免費「常態化」，即沒有期限，免費對象包括小黃計程車和多元化計程車，而且免費時段中午12點到下午2點，運將即使不在車上也免收停車費，但這項免費不包括高費率格位。