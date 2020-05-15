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因應疫情 屏東大學風雨球場化身考場兼顧照明、通風

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
國立屏東大學師資培育中心今舉辦各師資類科教育學程師資生及公費生甄選，因應新冠肺炎疫情，考場設在屏商校區的風雨球場，兼顧照明與通風，也讓考生在保持安全距離下應試。圖／屏東大學提供
國立屏東大學師資培育中心今舉辦各師資類科教育學程師資生及公費生甄選，因應新冠肺炎疫情，考場設在屏商校區的風雨球場，兼顧照明與通風，也讓考生在保持安全距離下應試。圖／屏東大學提供

國立屏東大學師資培育中心今舉辦各師資類科教育學程師資生及公費生甄選，報名參加應試的考生計有229人，其中公費生34人、教育學程197人。為因應新冠肺炎疫情，師資培育中心特將考場設在屏商校區的風雨球場，兼顧照明與通風，也讓考生在保持安全距離下應試。

屏東大學指出，學生進場前考試座位間隔需保持適當距離的安排，考生座位消毒及環境清潔外，並事前宣導要求所有參加甄選的考生配戴學生證入場，全程戴口罩，做好手部衛生與咳嗽禮節等相關預防措施。

屏東大學指出，屏商校區風雨球場是全國單一面積最大的雙曲線設計球場，去年12月13日完工，工程造價約新台幣6800餘萬元，可容納人數約3000人，主要內容為新設2座籃球場、3座排球場、鋼構舞台各1座及操場旁環校人行步道。

新設的風雨球場可做為舉辦各種大型室內活動，包括畢業及開學典禮、舞蹈比賽、解決夏季及雨季影響學生體育課及辦理運動競賽活動、提供各單位辦理室外活動的雨天備案場地，此次是首次做為考場。

屏東大學指出，考試時，考生須配合在考試前20分鐘在入口處量體溫及手部酒精消毒，經量測後，額溫高於攝氏37.5度或耳溫高於攝氏38度，將進行第2次量測。如確認發燒，將引導考生至備用試場應試，以確保考生權益。

為避免人潮聚集，考場不開放考生親友進入校園陪考，考生在入口處量測體溫及考生等待區時，會依循保持適當社交距離室外1公尺、室內1.5公尺的防疫規範。

居家隔離、居家檢疫對象，不納入此次考試，另外若有「自主健康管理」的考生，也依據規定，請考生留在家中，以保障所有考生的健康。

師資培育中心主任楊智穎說，考試的相關防疫措施，守護本校師生健康，共同努力度過疫情，守護安全、健康的校園。

國立屏東大學師資培育中心今舉辦各師資類科教育學程師資生及公費生甄選，因應新冠肺炎疫情，考場設在屏商校區的風雨球場，兼顧照明與通風，也讓考生在保持安全距離下應試。圖／屏東大學提供
國立屏東大學師資培育中心今舉辦各師資類科教育學程師資生及公費生甄選，因應新冠肺炎疫情，考場設在屏商校區的風雨球場，兼顧照明與通風，也讓考生在保持安全距離下應試。圖／屏東大學提供
國立屏東大學師資培育中心今舉辦各師資類科教育學程師資生及公費生甄選，因應新冠肺炎疫情，考場設在屏商校區的風雨球場，兼顧照明與通風，也讓考生在保持安全距離下應試。圖／屏東大學提供
國立屏東大學師資培育中心今舉辦各師資類科教育學程師資生及公費生甄選，因應新冠肺炎疫情，考場設在屏商校區的風雨球場，兼顧照明與通風，也讓考生在保持安全距離下應試。圖／屏東大學提供
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屏東 疫情 社交距離

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