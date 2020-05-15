高市議會大會開幕 陸淑美嘆政治分歧不利市政
高市議會第3屆第3次定期大會今天登場，由主席副議長陸淑美宣布大會開幕，她致詞感嘆，高雄近半年來政治分歧，不利市政推動與城市建設；市長韓國瑜列席，面對媒體則不發一語。
陸淑美在議事廳主席檯致詞前特別為她因膝蓋受傷無法站立，須坐著致詞致歉，並宣布本會期議程為期70天今天開幕。
她感嘆，高雄近半年來政治分歧，不利市政推動與城市建設，希望所有議員問政以公共利益、人民福祉、城市進步為依歸，避免政治紛擾影響市政推動。
她又說，因應新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情，本會期延後一個月召開，這次開議期間也會採高規格防疫措施。
陸淑美同時感謝中央、高市府及防疫醫護人員的努力，維持高雄迄今仍無新冠肺炎本土病例的成果，她同時率與會議員向所有防疫人員鼓掌致謝。
她期許市府在後疫時期對如何恢復城市活力及經濟發展，超前部署妥善規劃，全力為高雄更美好的未來打拚。
韓國瑜稍早率員至副議長室拜會陸淑美，韓國瑜提及市府近來防疫及防汛成果，以及未來市府施政重點。
在陸淑美開幕致詞後，韓國瑜先行離席，面對媒體始終不發一語。
韓國瑜18、19日將率市府官員到議會進行施政報告並備詢。
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