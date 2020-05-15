屏東玉荷包搶鮮上市 內埔青農宋昇益首種結實豐

38歲屏東內埔青農宋昇益原從事檳榔盤商生意，這兩年轉型改種玉荷包，屏東得天獨厚的好環境才第一年就有好收成，而且是屏北地區最早採收，比高雄大樹還早兩個禮拜上市，宋昇益不用生長劑自然熟成，以草生栽培方式管理，不僅鮮甜美味略帶微酸而且安全健康，許多熟客特別指名青睞這裏的微酸老欉玉荷包，紛紛說這才是玉荷包的滋味。

宋昇益表示，種玉荷包的門檻及技術很高，有時遇到氣候變化就全軍覆沒，而他租的這塊林地已好幾年欠收。除了用盡所有心思來照顧，也到試驗單位研習，他強調雖然花開得茂盛，但要能結果才重要，適當修剪及肥培管理，今年產期有普遍延後情形，但產量比往年還高，大約有7成可收，而且比大部分農家產期早10幾天，價格也不錯，玉荷包下星期就可進入盛產期，因為產期短前後不到20天，價格也會因為逐漸平穩。 38歲屏東內埔青農宋昇益轉型改種玉荷包，他以草生栽培方式管理，自然熟成的玉荷包不僅鮮甜美味略帶微酸而且安全健康。記者劉學聖／攝影