貼心！屏東縣府編製印尼語、英文與越語版簡易照護手冊
屏東縣目前家庭看護工7419人，多數為女性，需與雇主家人及受看護者生活在一起，工作環境及居住環境合一，有時發生外籍看護工遭性騷擾或性侵問題而不知如何求救，屏東縣政府勞動暨青年發展處特編製印尼語、英文及越南語版簡易照護教學手冊，以協助剛到台灣工作的外籍看護工能夠儘快適應新工作環境、提升正確居家照護技能、提高工作效率及避免勞雇雙方因照護觀念落差而產生勞資爭議。
屏東縣屬農業縣，年輕就業人口外移嚴重，加上人口老化及獨居老人人口增加趨勢，全屏東縣申請家庭外籍（東南亞各國國籍）看護工的家庭逐年遽增。入境台灣工作外籍看護工雖皆在國外接受居家照護職前短期基礎訓練，但仍與實際需求標準有落差，因此，有給予新進移工對病人照護技能加強的必要性。
勞青處長林德輝說，每本簡易照護教學手冊均加附QR-CODE，透過手機可隨時查看印尼語、英語及越南語專業照護動態教學內容，手冊內容除基本照護教學，附加以漫畫易懂方式宣導防治性騷擾、性侵、人口販運防治法，火災及瓦斯災害因應對策。
配合中央流行疫情指揮中心加強宣導新冠肺炎防治及因應措施，避免防疫破口，介紹108年屏東燈會「我屏東、我驕傲」之美，屏東美景旅遊勝地及屏東特色農產品等使移工們更加認識屏東。
屏東縣政府共印製2100本手冊及2100個性騷擾緊急求救卡暨衛生包由查察人員及諮詢服務人員實地訪視發放或配合各外籍移工法令宣導活動發放。動態教學內容，移工們或雇主可在縣府勞動處官網掃QR-CODE隨時學習，方便雇主及移工一起學習，增進彼此互動及融洽。
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