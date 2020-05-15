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蓮霧新吃法！屏東縣農民徐英忠研發蓮霧醬瓜

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
曾獲得傑出農民獎的徐英忠，他將賣相不佳的蓮霧，以技術性加工處理製作，花2年研究改良，製作出「蓮霧醬瓜」，保有蓮霧的脆度及醬瓜的口感風味，相當美味。記者劉星君／翻攝
曾獲得傑出農民獎的徐英忠，他將賣相不佳的蓮霧，以技術性加工處理製作，花2年研究改良，製作出「蓮霧醬瓜」，保有蓮霧的脆度及醬瓜的口感風味，相當美味。記者劉星君／翻攝

曾因種蓮霧獲全國冠軍、2013年榮獲農委會傑出農民獎的徐英忠，他將賣相不佳的蓮霧，以技術性加工處理製作，花2年研究改良，製作出「蓮霧醬瓜」，保有蓮霧的脆度及醬瓜的口感風味，相當美味。

徐英忠會種蓮霧，同時也從事命理，算命、改名、命名、各地授課演講樣樣精通。他說，約20年種蓮霧的經驗，早期種出巴掌蓮霧，曾創拍賣市場高價1公斤800元。他說，種蓮霧的技術門檻越來越高，氣候變化也愈來愈劇烈，不是落花就是落果，等蓮霧可以採收時，會有部份裂果或品質不良的次級品，造成賣相不好看，價格下滑。

徐英忠有開素食餐館1、20年經驗，嘗試將加工的蓮霧醬瓜推出讓客戶多一道菜的選擇，吃過者皆讚不絕口。他有廚師執照，對賣相不好的蓮霧，價格低廉，丟掉又覺得可惜，於是開始研發將次級果品加工，雖然可以做蓮霧果乾，他則往醬瓜方面研究。

徐英忠說，為保留蓮霧的脆度，他嘗試許多作法，製作過程將蓮霧清洗、整理、切片，再清洗，以獨特配方製作，幾次失敗後，技術漸成熟，大告成功，經蒸煮、殺菌、封罐，將蓮霧風味及口感等都保留住。

起初他將做好的「蓮霧醬瓜」送給親朋好友試吃，提供意見再改進，花近2年改良，產品已成熟才剛推出市場銷售，就有不少消費者採購。他說，以傳統方式製作絕無任何化工香料或防腐劑，因此須冷藏冷凍及盡早食用，才能保住美味。

徐英忠說，開發出新產品蓮霧醬瓜，希望能成為長治鄉的特產、伴手禮。蓮霧醬瓜，除配飯、配粥、配麵、當小菜、開味菜，也可以料理雞鴨魚肉、煮湯等，都很美味。

農民 農委會 年改

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