甲仙潘家小農送出300顆愛心芭樂 受贈醫護感動滿懷

聯合報 / 記者王昭月／高雄即時報導
收到甲仙潘家小農愛心芭樂的醫檢師們，感動滿懷。圖／高市醫檢師公會提供
收到甲仙潘家小農愛心芭樂的醫檢師們，感動滿懷。圖／高市醫檢師公會提供

經歷過八八風災的高雄市甲仙區潘家小農，對於風災期間有醫療團隊進駐甲仙區提供照護一直感謝在心，近日想以自家生產的芭樂為第一線醫務人員加油打氣卻不得其門而入，最後在高雄市醫事檢驗師公會理事長賴信亨媒合下，將300斤愛心芭樂送往某醫學中心醫檢師手中，大家感動滿懷。

潘家小農想為第一線醫護人員加油打氣，但朋友們多數認為，他自己留著賣就好了，有些人則熱心想幫他開團購，讓他想要回饋醫護人員的心一直懸著，所幸經由高市醫事檢驗師公會理事長賴信亨協助，終於把愛心芭樂送到第一線醫檢師手中。

收到「禮物」的醫檢師們感動地說，這雖然不是防疫物資，卻是感動人心的果品。

賴信亨說，921期間，他也曾經放下手邊的工作及懷孕的妻子，前往台中東勢災區賑災，很能夠體會潘家小農想要回饋醫護的那份心。這次他只是潘家小農的愛有著落，讓社會許多正能量可以被看見，讓大家知道，原來愛可以放很大。

醫護人員 愛心 高雄市

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