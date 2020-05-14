屏東大學輔導小農數位行銷 直播優質蔬果挺過疫情衝擊

屏東大學研究發現，屏東地區有部分蔬果農民缺乏農產經營理念，產銷方式停滯傳統買賣市場，加上今年受新冠肺炎疫情衝擊，蔬果銷售量受影響，屏東大學開辦輔導蔬果農數位行銷研習課程，解決小農「會種不會賣」的經營窘境，花農陳錦秀說，希望能將友善種植蔬菜水果運用烘焙，今天初次體驗直播「很緊張」，未來會嘗試用直播方式在自己臉書粉專推廣產品。

屏東大學今年3月起開辦輔導蔬果農數位行銷研習課程，與麟洛鄉、長治鄉農會合作，輔導缺乏農產經營的蔬果農，透過網路直播平台，使用數位軟硬體工具，開拓行銷通路，增加收入效益。

課程為期8周，有42人參與，除傳授行銷概念，更邀聘業界老師實務操作直播器材與經驗分享，教導如何以手機方式結合商業平台，串接物流與金流，增進蔬果農的創新行銷概念及能力，解決「會種不會賣」的經營窘境。