恆春半島最佳瞭望台 牡丹四林格山限量開放

屏東縣牡丹鄉繼東源村水上草原為避免遊客擅闖、觸犯原民禁忌劃為管制區後，四林村北側的四林格山因常有外人上盜雞腳刺等藥用植物，鄉公所谷告管制後上月起開放試營運，採限額、預約付費制，遊客另可參加有導覽解說的部落人文生態旅遊；無敵山海美景、原民生活智慧和石板屋遺址等寶物，疫情期間吸引遊客上山「解悶」，成為新興旅遊亮點。

「它有『恆春半島最佳瞭望台』的美稱！」四林社區發展協會觀光產業組說，四林格山位於四林村北側，海拔592公尺，地處恒春半島山區中心位置，有美麗的草原風光，登高環顧四方，向北可以看見中央山脈的尾稜，向東遠望太平洋，向南眺望巴士海峽、滿州谷地，向西則可鳥瞰台灣海峽，海天一色壯觀美景盡收眼底，規畫的健行路線來回約2小時，適合親子遊。

四林村四林格山是鄉公所繼東源村水上草原之後劃設的第二個管制區，主要是當地交通不便、人跡罕至，四林社區發展協會3年前推動部落人文生態旅遊，發現常有外地人上山盜採用藥用植物，為避免當地植物生態遭破壞，公告管制封閉主要出入口後，4月1日起開放試營運至年底，每日設遊客總量管制；疫情期間，上、下午各開放20人，只提供3天前電話預約，每人80元，50元可抵消費。

四林社區發展協會說，當地是南排灣族的部落，因工作機會少，年輕人多外出工作，人煙稀少的聚落裡，卻藏著豐富的資源，除了四林格山的無敵山林美景，另有年代不可考的石板屋遺址、見證日據時期排灣族原住民抗日「四林格事件」的「忠魂碑」；祖先傳統狩獵文化也是亮點，讓人見識老祖宗的生活智慧，並有在地食村烹煮的原民風味餐，希望藉由觀光財，振興部落。