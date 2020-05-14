屏東農民研發蓮霧醬瓜 惜物開創好滋味

種蓮霧曾得全國冠軍及2013年榮獲農委會傑出農民獎的屏東長治鄉農民徐英忠，將賣相不佳的蓮霧，製作成具有醬瓜口感和風味的「蓮霧醬瓜」，開創新吃法。

徐英忠有20年種蓮霧的經驗，早期種出的巴掌蓮霧，曾創拍賣市場1公斤新台幣800元的好價格。他說，種蓮霧的技術門檻愈來愈高，氣候變化也愈來愈劇烈，不是落花就是落果，採收時會有部分裂果或品質不良的次級品，不但賣相不好看，價格也不好。

徐英忠說，賣相及價格不好的蓮霧丟掉可惜，於是開始研發次級果品加工，不少農民做蓮霧果乾，他則往醬瓜方面研究。

徐英忠表示，為保留蓮霧的脆度，他試了不同的作法，製作過程將蓮霧清洗、整理、切片、再清洗，以獨特配方製作，幾次失敗後，前前後後花了2年改良研究，才逐漸抓到關鍵技術，經蒸煮、殺菌、封罐，將蓮霧風味及口感等都保留住。

徐英忠也開素食餐館20多年，醬瓜推出銷售獲得好評，他說，蓮霧醬瓜讓消費者多一樣選擇，現在也不用擔心裂果或賣相不佳的蓮霧，希望蓮霧醬瓜能成為長治鄉的特產及伴手禮。

徐英忠表示，和一般醬瓜一樣，蓮霧醬瓜除了配飯、配粥、配麵、當小菜、開胃菜，也可以料理雞鴨魚肉、煮湯等，相當美味。