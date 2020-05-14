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國民黨金門黨部派任6義務副主委 盼爭取年輕人認同
國民黨金門縣黨部今天宣布，為健全地方組織、深化基層經營，經黨中央核派謝東龍等6人為金門縣黨部義務副主任委員，由縣黨部主委石兆瑉今日代表主席江啟臣頒發派任書，石兆瑉感謝他們在國民黨最艱困的時刻、挺身而出，願意承擔責任，擔任國民黨義務幹部，為黨分憂解勞、協助推展黨務工作。
石兆瑉表示，國民黨目前所遭遇的處境相當艱困，資金遭黨產會凍結，黨務運作困難，面臨嚴峻考驗與挑戰，遴聘縣黨部義務副主委是要讓國民黨朝向志工化與義工化的方向發展，結合在地熱心人士各領域的人脈與資源，共同投入為民服務的工作。尤其在黨務專職同仁愈來愈少下，主委已是無給職，黨務發展走向志工化更不可避免，因此需要借重義務幹部，協助黨務發展，爭取更多民眾支持。
縣黨部表示，這6位義務副主委在各領域包括青年、婦女、政界、商界、教育界均有傑出表現和豐沛人脈，平日在經營基層、服務地方，對社會的付出與貢獻更是受到大家的支持與肯定。石兆瑉在今天也代表主席江啟臣頒發派任書，並與他們座談、交換未來黨務發展意見。
國民黨金門縣黨部六位義務副主任委員分別是謝東龍（前金門縣議會副議長）、許玉昭（金門縣議員）、莊嘉銘（金門縣青工會總會長）、王建順（金門縣卓越青工會總會長）、呂瑞泰（前金湖鎮代表會主席）、王添泉（前金沙、金鼎國小校長）。
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