打狗改名高雄百年 韓國瑜率市府首長慶生

日治時期台灣總督府行政區改制將打狗改名為高雄，屆滿100年，市長韓國瑜率市府首長今天同台切蛋糕見證，邀請市民回顧百年來這座城市的變遷。

「高雄100˙無限精彩」系列活動記者會上午在市府中庭舉行，韓國瑜致詞指出，高雄市一個令人驕傲的城市，非常開心及榮幸能與大家一起慶祝高雄更名100年。

韓國瑜同時憶起18歲當年南下就讀陸軍官校的日子，當時他第一次來高雄，看見高雄有寬闊的街道、熱情的人民、美味的小吃、溫暖的氣候和玄奇的洞穴傳說等特色，印象深刻。如今重回高雄，看到高雄的改變非常感動，並驚嘆高雄是個令人驕傲的城市

他說，這次高雄100系列是市府跨局處合作，以城市建築、公共藝術、歷史、觀光、土地開發等多樣性角度策劃活動，呈現高雄的文化、生活、風景，透過回顧城市歷史背景與變化，見證高雄多樣化發展的集體記憶，並勾起大家許多記憶，更要展望前行，市政團隊將群策群力發揮這些優點，吸引人來高雄遊玩、定居，讓高雄下個百年持續發光發亮。

1920年（大正9年）台灣總督府實施行政區改制，將原台南廳部分支廳、阿緱廳、澎湖廳，納入新成立的高雄州，「打狗」從此更名為「高雄」迄今走過100年歲月。

另外，韓國瑜稍早也在市府中庭出席「高雄市凹子底停5 BOT案」簽約儀式，韓國瑜與業者簽約，這項BOT案預計投入新台幣3.5億元，於民國112年底增加捷運生態園區站周邊複合式停車空間，讓民眾停車更便利，韓國瑜感謝業者投入民間資金，合力提升公共停車供給、活化公有土地，帶動區域商圈商業發展。