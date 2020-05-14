金門小島青年改選林文皓接棒 要擴大青年的公共參與

金門縣的青年人口外移問題嚴重，為促進青年參與公共事務熱忱，並活化金門聚落為地方帶來人潮，以國立金門大學學生為主要成員的青年公共事務協會（又稱小島青年）於2017年1月成立，日前該會舉行第四任理監事團隊交接典禮，由創會理事長林忻棣代表將印信交棒予新任理事長林文皓，林文皓表示，未來將會積極與台灣本島、中國大陸甚至是東南亞的青年團體聯誼交流，讓金門青年公共參與的種子開枝散葉。

金門縣第一個青年異議性社團小島青年，在3月29日青年節由金門大學國際系大四學生林文皓當選為理事長、金寧鄉青年莊品辰當選為常務監事，而總幹事一職則由金城鎮青年許禮綸接任。

新任理事長林文皓表示，小島青年成立3年多以來，不斷的帶著從台灣本島來的大學生與在地建立連結、從事地方回饋工作，協會從以金大生為主要成員結構的社團，逐漸的加入了許多金門在地、返鄉青年，到目前為止已經有將近過半的幹部為在地人，也有許多台籍的成員經由協會的活動，深深的愛上了金門，並決定在此落地生根。

林忻棣指出，金門的人口外移問題嚴重，在地青年往往去台灣本島就學後便留在台灣工作，而小島青年的台籍成員卻「逆向」的選擇留在金門，其中原因便是他們在從事公共事務運動時，對小島孕育出了鄉土情感，雖然每位成員的年紀、生理性別甚至意識形態等標籤都不盡相同，但大家對金門的熱愛都是一樣的。

「若要把年輕人留在金門，長久之計還是要有更多能建立自身商業模式的在地創生產業」， 林忻棣也以過來人的經驗分享，整個過程雖仍有很多障礙要克服；但相信年輕人的熱情可以讓產業更有溫度、有深度，鼓勵小島青年的成員能投入地方產業深耕。