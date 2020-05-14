近百艘遠洋漁船陸續返回高雄港 高市府加強防疫

隨著漁汛轉換，近百艘魷釣船陸續返回高雄港，因應全球新冠肺炎疫情仍嚴峻，高市府將協調漁船分批返港，錯開駁岸期程，並規劃11處防疫船席，協助返台船員落實居家檢疫。

高雄市長韓國瑜上午與高市海洋局長趙紹廉、農業局長吳芳銘、新聞局長鄭照新、衛生局簡任技正潘炤穎等人在市府召開農漁業行銷策略記者會，宣導高市府實施的紓困現況與後續經濟振興方案。

潘炤穎指出，海軍敦睦艦隊疫情殷鑑不遠，近百艘遠洋魷釣船近期陸續返港，航程期間相關岸靠地區難以掌握，值此新冠肺炎疫情嚴峻，加上漁船上相關醫療及健康監測能力薄弱，因此高市府防疫團隊嚴陣以待。

他說，目前在漁業署及高市海洋局協助規劃下，會協調遠洋漁船分3批返港，盡量錯開駁岸期程，並規劃11處防疫船席，在他們返港靠岸後協助船員落實執行14天的居家檢疫措施。

韓國瑜表示，隨著遠洋漁船陸續返港，高雄對後續的防疫工作會謹慎戒懼，市府防疫之餘，也關心受疫情影響的經濟，會繼續協助農漁民紓困，並推出相關振興計畫。在疫情衝擊下，高市府必須更加關懷農漁民，在銷售上也將盡力提供協助。

趙紹廉報告指出，漁民生活補貼方案已經開放申請，目前高雄已有超過1萬多人申請，而高市府也加發漁會獎勵金慰勞辛苦的第一線基層同仁。海洋局也提出「水產品國內運費補助計畫」，補貼國內宅配運費，用實際行動幫助漁民行銷。

吳芳銘表示，截至12日，高雄已有8萬多名農友領到新台幣1萬元擴大紓困補貼，農業局也和教育局合作，將新鮮的截切水果送進學童營養午餐，並打進便利商店、百貨公司、電商平台等通路。另外，農業局也投入500萬元經費，補助16處市場進行「批發市場振興計畫」，協助傳統市場加強競爭力。