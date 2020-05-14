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花香書香齊飄香 來萬巒鄉圖書館借10本書 送2株蘭花苗
受疫情衝擊，花卉外銷市場受阻，屏東縣麒悅企業主要外銷蝴蝶蘭，回饋在地，特別贈送5000株蘭花苗給萬巒鄉公所，其中500株提供給萬巒鄉圖書館，民眾即日起到萬巒鄉圖書館借書10本，就贈送2株蘭花苗，讓花香、書香齊飄香，數量有限送完為止。
萬巒鄉公所指出，麒悅成立於2002年，深耕萬巒鄉長達18年，蘭花外銷量逐年攀升，事業有成同時，不忘回饋鄉里，除晉用中高齡員工外，也了解萬巒鄉長林國順希望能美化市容，贈送蘭花苗給鄉公所。
鄉公所指出，5000株蘭花苗，其中500株提供給圖書館，民眾到萬巒鄉圖書館借書10本，就送2株蘭花苗；另外，1000株提供給鄉立幼兒園，搭配蘭花植物生態教學課程，也提供給幼兒園佈置環境，1000株用於佈置萬巒鄉生命園區。另外1600株蘭花苗，由各村、各社區申請提出計畫，美化萬巒鄉。
麒悅企業還捐贈800本「漢字點亮心燈」書籍給萬巒鄉圖書館，將提供給鄉內學校與縣內圖書管收藏。
今天在萬巒鄉圖書館舉行捐贈感謝儀式，萬巒鄉立幼兒園學童們，化身「花仙子」，將蝴蝶蘭妝點在身上，造型相當可愛，感謝麒悅企業贈送蘭花苗。
民眾借書就可以獲得2株蘭花苗，都是蝴蝶蘭品種，但是外型、花色多元，蘭花苗一周澆水一次，放在陰涼地方，不能曬太陽，預計年底到明年過年前可以開花，猶如「驚喜包」，等到開花才知道花色、品種。
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