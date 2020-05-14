高市議員質詢韓國瑜時間 表決仍限縮10分鐘

高雄市議會今天在預備會議，針對民進黨市議員提案恢復市長施政報告質詢時間為黨團30分鐘、議員質詢15分鐘進行表決，結果以32票對23票，決議不同意恢復，仍以10分鐘為限。

市議會定期大會明天開幕，今天預備會議要確定大會日程表，由於18、19日是市長施政報告及質詢，日程在程序委員會決議黨團聯合質詢時間改為10分鐘，議員質詢時間也為10分鐘。

民進黨市議員邱俊憲、郭建盟等人今天輪番發言，要求比照上次會期的質詢時間，讓議員充分表達，時代力量議員黃捷也批評質詢時間縮水，尤其是對只有2席，沒有黨團的時代力量來說，更無法享有黨團聯合質詢，加上議員個別質詢時間也限縮，是議會自我閹割的做法。

民進黨團幹事長陳致中指出，黨團議員共用10分鐘質詢，以民進黨團26名議員計算，每人僅均分到23秒，恐怕站起來稱呼完，就沒有時間質詢了。

國民黨團總召曾俊傑、議員黃紹庭則說，議員還能利用總質詢時間質詢；國民黨議員劉德林也不滿民進黨要推翻程序委員會決議，批評民進黨「昨是今非」，程序委員會似無存在必要，主張停止討論。

無黨團結聯盟總召朱信強表示，程序委員會縮減議員質詢時間，是要讓扣除正、副議長後的64名議員，都能在施政報告及質詢時，質詢到市長韓國瑜。

議會在上午近11時停止討論，針對郭建盟提議恢復黨團及議員質詢時間為30分及15分鐘表決，結果以32票對23票決議不同意恢復，即維持黨團質詢及議員個人質詢都為10分鐘。