慶祝「打狗」更名「高雄」滿百年 市府邀民眾回首風華

慶祝高雄城市名誕生百年，市府舉辦「高雄100，無限精彩」系列活動，包括規畫相關遊程、展覽、講座、出書等活動，邀民眾回首百年風華，並展望前程。

1920 年，台灣總督府實施行政區改制，將原台南廳部份支廳、阿緱廳、澎湖廳，納入新成立的高雄州，「打狗」正式更名為「高雄」，也是高雄市名首見於台灣歷史。2020 年，「高雄」這個名字已陪伴市民度過100 年歲月。

慶祝高雄更名百年，市府舉辦「高雄100，無限精彩」活動，記者會今上午在市府四維行政中心中庭舉行。市長韓國瑜致詞表示，市府舉辦「高雄」更名100年活動，讓大家回顧高雄百年來的關鍵事件。市府團隊熱切希望能把高雄的優勢告訴全台灣、全世界，也有信心讓高雄繼續發光發熱。

這次活動由市府跨局處合作，及力麗基金會民間參與，以城市建築、公共藝術、歷史、觀光、土地開發等多樣性角度，呈現高雄文化、生活、風景。

文化局長林思伶說，市府去年底開始籌畫「高雄 100」系列活動，首先起跑的是「百年偶遇」、「見築百講」和「藝百驚豔」3臉書，以1天1則的短文介紹 100件高雄獨有的傳統藝術皮影戲偶、精選的城市經典建築及公共藝術作品。後續還規畫延伸活動，如舉辦建築講座，邀請國際建築大師剖析高雄建築及背後故事等。

此外，高雄市立圖書館則舉辦「閱讀高雄百年間」，以建築及高雄百年為主

題的2個書展。同時策畫「高雄百年文

學風華」，邀請活躍文壇的作家，透過影像文學展覽等活動，揭示高雄文學百餘年間面貌。

另高雄市立歷史博物館則將推出「大高雄歷史常設展」，透過高雄意象看百年來高雄人勞動身影，及從漁村到國際商港的百年城市脈動,並選出百年間百件影響高雄發展的關鍵要事出版《高雄關鍵 100》專書。

高雄市立美術館則以「凝視與穿越：藝術典藏中的高雄百景」為題，將百件高雄風景藏品在文化中心周邊石鼓展示，並設計「藝遊未盡」桌遊，帶領觀眾穿越高雄今昔。

力麗基金會則推出「畫說台鐵與台灣建築文化遺產展」。高雄市地政局今年辦理的重劃區也達到100期，將推出「重劃100」成果專書及展覽，呈現豐碩的土地開發成果及空間景觀變化等影響。

高雄市觀光局則以「高雄漫步，山海河港」為主軸，規畫高雄市百年建築、景點、主題行程等，讓遊客暢遊高雄風光。