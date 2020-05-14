貨出得去！農業局：高雄水果外銷去年比前年成長73%

聯合報 / 記者王昭月王慧瑛徐白櫻／高雄即時報導
高雄市長韓國瑜（右二）今天率農業局長吳芳銘、海洋局長趙紹廉等人談後疫情時期農漁業行銷策略，並說明紓困現況。記者王慧瑛／攝影
高雄市長韓國瑜（右二）今天率農業局長吳芳銘、海洋局長趙紹廉等人談後疫情時期農漁業行銷策略，並說明紓困現況。記者王慧瑛／攝影

高雄市長韓國瑜今天上午和農業局長吳芳銘、海洋局長趙紹廉談防疫及農漁產振興紓困，吳芳銘談到，高雄水果外銷，108年比107年成長73%，以鳳梨、香蕉成長最為顯著。進入後疫情時期，農業局將投入500萬經費，補助16處市場展開「批發市場振興計畫」，協助傳統市場加強競爭力。

吳芳銘談到，截至本月12日為止，高雄已經有8萬多名農友領到1萬元補貼，農業局也和教育局攜手，將新鮮截切水果送進學童營養午餐，也與便利商店、百貨公司、電商平台等通路加強合作。

針對去年農漁產品外銷成果，吳芳銘拿出數據指出，包含鳳梨、蓮霧、蜜棗等水果，高雄去年銷售數字比前年增加超過100%，鮮果總和年增率達73％，超過全國年增率48％。

吳芳銘說，韓市長去年出訪新加坡、馬來西亞、香港、澳門與深圳等地，獲得農漁產外銷訂單，穩定高雄市農產價格，也開拓高雄市與各城市的經貿合作。在國際訂單與MOU大力助攻下，高雄市108年農產外銷成績亮眼，鳳梨、蜜棗、芭樂、蓮霧與香蕉等外銷主力水果，都有明顯成長。

高雄香蕉外銷主力通路是日本，108年有48％成長，高雄芭樂長期耕耘加拿大、新加坡，今年度有7％成長，在國際外銷訂單助攻下，帶動高雄市農產外銷氣勢，才能有高於全國同期的外銷佳績。

漁產品部分，趙紹廉強調，雖然高雄去年捕撈的魷魚、秋刀魚產量比往年大幅減少，但外銷的水產品仍達17.2萬噸、92.4億元外銷產值，比前年外銷量增加6%，外銷值增加14%，是市府團隊與民間一同努力拚外銷的成果。

高雄農漁物產豐富，市府持續加強行銷力度。記者王慧瑛／攝影
高雄農漁物產豐富，市府持續加強行銷力度。記者王慧瑛／攝影
高雄農漁物產豐富，市府持續加強行銷力度。記者王慧瑛／攝影
高雄農漁物產豐富，市府持續加強行銷力度。記者王慧瑛／攝影
高雄市長韓國瑜（左三）今天率農業局長吳芳銘、海洋局長趙紹廉等人談後疫情時期農漁業行銷策略，並說明紓困現況。記者王慧瑛／攝影
高雄市長韓國瑜（左三）今天率農業局長吳芳銘、海洋局長趙紹廉等人談後疫情時期農漁業行銷策略，並說明紓困現況。記者王慧瑛／攝影
高雄農漁物產豐富，市府持續加強行銷力度。記者王慧瑛／攝影
高雄農漁物產豐富，市府持續加強行銷力度。記者王慧瑛／攝影
高雄農漁物產豐富，市府持續加強行銷力度。記者王慧瑛／攝影
高雄農漁物產豐富，市府持續加強行銷力度。記者王慧瑛／攝影
高雄市長韓國瑜（右三）今天率農業局長吳芳銘、海洋局長趙紹廉等人談後疫情時期農漁業行銷策略，並說明紓困現況。記者王慧瑛／攝影
高雄市長韓國瑜（右三）今天率農業局長吳芳銘、海洋局長趙紹廉等人談後疫情時期農漁業行銷策略，並說明紓困現況。記者王慧瑛／攝影

吳芳銘 高雄市 香蕉

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