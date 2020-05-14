高雄市長韓國瑜下星期議會備詢 64位議員每人10分鐘

高雄市議會第3屆第3次定期大會今天召開預備會議，民進黨和時代力量議員想將市長施政報告暨質詢時間「回復」黨團30分鐘、議員每人15分鐘，但國民黨、黨籍議員力主維持程序委員會決定的黨團各10分鐘、每位議員10分鐘，最後訴諸表決，32比23，支持程序委員會決議的議員居多數，18日和19日市長施政報告之後的質詢，黨團和議員個人都是10分鐘，不同以往的是，除正副議長，每一位議員都有質詢時間，不必登記抽籤。

市議會程序委員會本月1日開會討論定期大會議程，決議18日、19日的市長施政報暨質詢，黨團由原來的各30分鐘、登記抽籤的議員各15分鐘，都減為各10分鐘。

民進黨議員邱俊憲、林智鴻、陳致中、郭建盟先後對市長施政報告後的質詢時間發表意見，認為以前各黨團有30分鐘，議員有15分鐘，應維持原狀，不應限縮。陳致中說，如果黨團只有10分鐘，民進黨團平均每人分配到23秒，等於站起來跟市長打個招呼就要坐下了。

時代力量議員黃捷說，時力議員無法參加程序委員會並在會中表達意見；希望議員質詢維持15分鐘，那5分鐘可以讓市長答詢。

國民黨團總召曾俊傑、議員劉德林、無黨團結聯盟總召朱信強、無黨籍議員陳善慧主張照程序委員會的決議。也是程序委員的陳善慧說，前一次會期市長施政報告之後的質詢，是登記抽籤，沒有抽到的議員無法質詢，這次程序委員討論時認為應給每位議員都有質詢機會，才把黨團時間減為各10分鐘，每一位議員各有10分鐘，不必登記或抽籤。

國民黨團今天有備而來，歷屆議會以來第一次在預備會議「甲動」。因此，當訴諸表決時，果然多數決。議會隨後抽籤決定18日和19日的議員質詢序和6月19日起的總質詢序。