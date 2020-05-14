闖入高雄港工業碼頭小虎鯨 眷戀不離開

高雄港99和100號工業碼頭5月4日有6隻小虎鯨闖進入，一直沒離開，海洋保育署救援團隊觀察，其中1隻頭部傷口疑有鯨虱，健康較差，已加強監控。另一隻小虎鯨死亡，被發現卡在高雄港洲際碼頭涵洞，腐爛見骨，研判可能4月底就擱淺，與100號碼頭的小虎鯨不屬同群體。

海保署表示，6隻小虎鯨闖入高雄港工業碼頭後，即由高市海洋局、港務公司、港警總隊、海巡署、中油、中鋼、台船及成功大學等單位組成救援團隊，引導小虎鯨出海，過程提醒港內船艇至少與小虎鯨保持50公尺距離，並緩慢航行。

海保署表示，闖入高雄港的這群小虎鯨，10天來似乎都沒有離去的跡象，但牠們隨時面臨船艇撞擊的危險，且高雄港100號碼頭，四周都是垂直堤面，水深達17公尺，如果圍捕驅趕，恐將造成小虎鯨緊迫。直接打撈則必須靠潛水人員麻醉，然後撈上岸，很費周章。

儘管困難，救援團隊仍持續以食物誘引小虎鯨出海，並嘗試在食物塞麻醉藥劑，希望將小虎鯨撈上岸收容。海保署也表示，近年都有鯨豚游入高雄港，海保署救援團隊研議裝設驅趕器，避免或減少鯨豚迷航港內的機會。