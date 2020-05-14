影／小琉球被兜售魷魚絲片開箱竟「一長四短」 女拍片PO網

一名陳姓女子日前出遊至小琉球，回程時在小琉球碼頭附近的免稅商店外，遇見一名提著菜籃，頭上包著頭巾的婦人向她兜售魷魚絲片。當下陳女向婦人購買3包4片裝的魷魚絲片，隨後便搭船返台，豈料開封要食用時，卻發現魷魚絲片「一長四短」，立刻驚覺被騙，事後KUSO錄影開箱影片昨晚PO網，呼籲遊客不要被騙。

據了解，陳女在12日與友人出遊到小琉球，要回搭船返回台灣時，經過小琉球碼頭附近的免稅商店外，突然有一名提著菜籃，頭上包著頭巾的婦人向她兜售魷魚絲片。陳女向婦人詢問價格時，婦人表示，一包1百，裡面共4片，甚至還特地開包裝當場數給陳女看，當下她並未多想，便向婦人購買3包魷魚絲片後，就搭船離開。

陳女返家後，想跟家人分享她所購買的魷魚絲片，豈料一打開包裝攤開裡面的魷魚絲片，盡管數量無誤，卻赫然發現4片魷魚絲片的長度有異。陳女所購買的3包魷魚絲片，每一包只有第1片長度正常，其餘3片卻異常的短，當下令她相當傻眼。

陳女事後為了防止遊客再度被騙，便決定以KUSO的方式來開箱她所買的魷魚絲片，並將影片PO網要遊客注意，不要再受騙上當。

網友見狀，在影片底下留言表示，「太惡劣了，建議投訴小琉球觀光局」、「感覺第一條切一半放進去的」、「扯爆了」、「應該是在碼頭兜售的商人！一大堆！沒有店名的！一堆阿姨端著魷魚乾在賣！根本不知道誰是誰！」。

除了網友說出對這件事情的不滿之外，也有不少網友歪樓表示，「我只覺得你媽媽很美」、「媽媽辣爆！身材跟皮膚好好！」、「髮型很特別」、「媽媽好漂亮」。

陳女表示，自己做生意33年，還是受騙，拍影片的目的，只是提醒大家不要被騙，但還是強調，不要一竿子打翻一艘船而影響良心店家做生意。陳女還說，不會再追究此事，也希望去小琉球遊玩的遊客不要再遇到同樣的事。