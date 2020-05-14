高市凹子底停5BOT案簽約 預計112年完工

聯合報 / 記者蔡孟妤／高雄即時報導
「高雄市凹子底停5 BOT案」今日簽約，未來將興建結合停車及商業等功能的複合式立體停車場。記者蔡孟妤／攝影
「高雄市凹子底停5 BOT案」今日簽約，未來將興建結合停車及商業等功能的複合式立體停車場。記者蔡孟妤／攝影

「高雄市凹子底停5 BOT案」今日簽約，一功營造股份有限公司未來投入3.5億元，預計112年在捷運生態園區站周邊興建一個有76格小型車停車位、71格機車停車位及24格自行車停車位，並結合金融服務業等辦公空間的複合式立體停車場，對當地繁榮及停車問題有相當助益。

凹子底停5 BOT案今日在市府正式簽約，由韓國瑜與一功營造執行董事林尉棋共同簽約。

高雄市長韓國瑜表示，為了解決市民的交通問題，市政府近來除了努力推廣大眾運輸、共享運具外，也持續增加合理的停車空間。

韓國瑜說，該BOT案在不增加市府財政負擔下，由市府提供公有土地，並透過引進民間的資金，不僅有效紓解高雄市的停車問題，也將帶動區域商圈的商業發展，增加就業機會，也增加政府收入。

韓國瑜表示，市民對停車的需求，可說是日益增加，為了了解大家對本案期待，市府交通局辦理本案的過程中，也召開公聽會，傾聽居民的聲音，將民眾意見納入評估考量。

停5用地位於左營區孟子路與文強路交叉口，緊鄰捷運生態園區站1號出口，面積1231.64平方公尺，現況作為孟子公有停車場，提供38格小型車位。

韓國瑜說，未來一功營造將投入3.5億元，以BOT方式興建地上9樓及地下1樓之建築物，76個小型的停車位、71個機車停車位，還有24個自行車停車位，並結合金融服務等辦公的空間，完成複合式的立體停車場，興建期約3年，預計於112年完工。

交通局長鄭永祥說，該案契約期間50年，市府將取得土地租金約0.9億元、權利金約0.2億元，中央與地方稅收約2.6億元，並節省原作為平面停車場的管理支出費用約0.5億元，不僅開源也節流，並將創造約200個就業機會。

交通局並表示，該案開工前仍會依原收費項目、費率及營業時間等維持目前孟子公有平面停車場開放供大眾使用；開工後會將周邊輔導新設的民營替代停車場資訊公告周知，以保障大眾停車的權益。

「高雄市凹子底停5 BOT案」今日簽約，由市長韓國瑜(左二)及一功營造執行董事林尉棋(右二)共同簽約。記者蔡孟妤／攝影
「高雄市凹子底停5 BOT案」今日簽約，由市長韓國瑜(左二)及一功營造執行董事林尉棋(右二)共同簽約。記者蔡孟妤／攝影

韓國瑜 停車場 BOT

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