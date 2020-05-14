返港高峰期5千名漁工居家檢疫 高市府如臨大敵

每年5月底到7月是魷釣船返港高峰期，近期將有百艘魚釣船、約5千名漁工停靠高雄港，逢疫情時期，高雄市衛生局對防疫整備不輕忽，返港整補作業將分三批處理。高雄市長韓國瑜說，漁船滿載豐收而歸雖是讓人期待的事，但今年狀況讓人有些不安，衛生單位對漁工檢疫等防疫措施已好準備。

衛生局簡任技正潘炤穎指出，高雄是一座海洋城市，隨著漁汛轉換，將近百艘的遠洋魷釣船陸續返港，新冠疫情風暴未歇，且漁船上相關醫療及健康監測能力薄弱，高雄市政府嚴陣以待，在漁業署海洋局協助規畫下，會將這些漁工分為三批，在他們返港靠岸後落實執行14天居家檢疫措施，避免類似敦睦艦隊集體染疫事件重演。

韓國瑜今天也率農業局長吳芳銘、海洋局長趙紹廉等人談後疫情時期農漁業行銷策略，並說明紓困現況。

吳芳銘談到，高雄市蔬果、家畜及家禽農產批發市場包括花卉市場1處、家禽市場2處、肉品市場4處、果菜市場8處，共計16處。為振興市場交易量強化競爭力，市府將編列500萬元經費補助。

吳表示，有意願申請補助的批發市場，可研擬振興方案計畫，包括加強電子交易措施、農藥殘留檢驗費用、蔬果供應市場開發、提升防疫措施、供應商或承銷商紓困補助措施等，今年6月底前，將計畫書提送農業局審核，農業局會採隨到、隨審、隨發的高效率處理。

趙紹廉表示，海洋局將加強水產品行銷，祭出國內運費補助計畫，協助水產加工業者打開通路，也讓更多人能認識高雄優質漁產品。