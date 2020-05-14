防疫就醫不間斷 馬祖打造APP提供醫療服務

因應防疫，減少搭乘長途交通工具感染風險，連江縣政府及光寶科技聯手合作打造「遠距醫療通APP」，提供遠距視訊會診系統為居民服務，讓馬祖人不用搭飛機、搭船也能看診。

為改善每個月僅兩週台灣醫師親身支援會診服務，連江縣衛生福利局、連江縣立醫院、台北市立聯合醫院及光寶科技聯合打造「遠距醫療通APP」，以智慧醫療科技提供馬祖人行動掛號服務，利用手機預約聯合醫院的遠距專科門診，在馬祖地區也可以跟台北的醫師會診，避免掛號、看診增加感染風險。

APP系統研發受經濟部工業局補助，讓連江縣四鄉五島的醫院、衛生所提供遠距會診服務，目前開設身心內科門診，後續將開辦皮膚科、眼科及神經內科等專科門診，馬祖居民可以利用APP預約門診時間，選擇就診的地方院所，請聯合醫院醫師遠端會診，APP可授權醫師調閱病歷、建置家族群組的健康管理服務。

連江縣縣長劉增應表示，為實踐健康島嶼、幸福馬祖的目標，利用智慧科技提升馬祖居民醫療服務品質，打造更便利的醫療服務工具。而為了方便民眾使用APP，劉增應、衛生福利局局長謝春福、連江縣立醫院院長張志華，也親自拍攝教學影片，讓馬祖居民便利學習，快速上手。