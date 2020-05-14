100頁施政報告 潘孟安1小時不看稿議會提118項數據

屏東縣議會第19屆第3次定期會本月11日開議，12日縣長潘孟安施政報告，潘孟安一如以往，施政報告1小時，全程不看稿、不喝水，並提出118項數據，展現他對縣政的熟稔，潘孟安的臉書、IG昨晚發布，縣政報告精華快轉版影片，IG PO文寫「吃了記憶吐司的安安又來了」」，臉書PO文寫著「你存在，我深深的腦海裡！」是指屏東縣政，「因為常找個局處開會盯進度，所以縣政重點都建檔在我的大腦記憶體」。

屏東縣長潘孟安12日議會施政報告，因應疫情，議會開議期間全程戴口罩，潘孟安在開始報告前，請示主席議長周典論，可以把口罩拿下來嗎？戴口罩報告1小時，會很喘。主席同意後，潘孟安拿下口罩開始施政報告。

潘孟安開頭就說，就任縣長來第11次施政總報告，疫情期間，感謝所有站在第一線的醫護人員們大家的辛苦，守住屏東、守住台灣。

潘孟安細數縣政工作內容，防疫作為，「防疫不曾停、紓困挺你」；汛期將至「防汛整備」；縣政建設，汙水下水道系統建置、自來水普及率「看不見的良心工程」；「道路建設」屏東縣有14條縣道、132條鄉道，長達1109公里，工務處開闢7條彩虹自行車道等；「便民貼心更方便」，提供遠距視訊12項相關服務；「投資屏東正對時」，媒合116公頃閒置工業區土地，投資428億元，創造1萬就業機會，失業率從5.7%降到去年底3.6%，總營業額上任3762億，去年底已達4363億，足足增加600億營利事業收入。

「教育不能省」，去年裝139間學校，高達700多台冷氣，下半年到明年上半年度增設1402台冷氣，去年上半年度委由技師公會669萬，全縣205所學校盤整電力設備，以萬巒國小為例，冷氣裝設98萬，改善電力設備費用169萬。

「財政紀律」，連續6年財政收支是全國唯一正餘絀，去年高達23億餘絀，短絀部分139億降到67億，餘絀歸還高達69億多，上半年度多還20億，目前長短債還掉130.69億元；「安居大社區」，建構359個關懷據點，原民部落文健站高達100％，新住民母語老師培訓高達54位、培育62位新住民導覽員等；「環境保護」，去年對於農漁畜稽查高達2262次，平均一天6.5次。

潘孟安說，「屏東加速前進，我們繼續努力，防疫、縣政一起拚」。