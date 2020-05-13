墾管處拆違建 擬向屋主收拆除費

墾丁國家公園境內違章建築林立，不少違建案屋主收到限期改善通知書時，會透過管道請民代「關切」，希望緩拆或象徵性拆除。墾管處昨天施鐵腕，在10多名警員戒護下，動用怪手將限期未改善的一家新建民宿、休閒農場泳池拆除至不堪使用，也會向屋主求償拆除費。

國家公園依低密度開發原則，一般管制區鄉村建築用地依法能蓋3樓、限高11公尺，頂樓依法能加蓋八分之一，以保護「天際線」，屋主為擴大使用面積，多在取得使用執照後，違法在頂樓增建，如雨後春筍般興起的民宿型鄉間農舍也有類似情況，少部分甚至連建照都不申請，直接雇工興建。

一名地方民代說，墾管處過去執行強制拆除次數一年最多2至3回，象徵性地拆除小部分就收工，墾丁坊間曾經流傳，不「二次施工增建」是傻子，增建比比皆是，長年下來已經「見怪不怪」，近年拆除次數雖不多，但都是徹底破壞，公權力「硬起來」。現在接到選民請託電話，會建議選民配合自行拆除，將損失降到最低。

墾管處說，區內檢舉查報的違建均列冊納管，因每年編列的拆除經費縮至50萬元，以民國100年之後的新違建為優先處理對象，100年以前的舊違建，若有使用事實即列拆除。昨天有2家業主自行拆除，滿州鄉山芙蓉民宿自建的違建、恆春生態農場泳池和墾丁後壁湖一家自行擴建的餐廳等，也是拆除對象，前兩處因未自行改善，現場動用怪手徹底破壞。

墾管處秘書曾添丁說，這些違建都是民眾檢舉，經查報屬實，因屋主未在限期內改善，依法執行強制拆除，事後會向屋主求償拆除費，強制拆除後屋主若自行重建，會依違反建築法函送法辦，不讓屋主心存僥倖。