高雄市從寬從簡從速辦理紓困 已撥款累計逾1228萬元

高雄市受理紓困補助申請，到今天下午6點30分止已有2萬5665件，社會局已核定1134件，核定金額1950萬元，已撥款1228萬5000元。各區公所每天有許多民眾前往申請，社會局志工105人分到10個區公所協助公所人員辦理民眾申請紓困作業。

對於中央推出的急難紓困措施，高雄市長韓國瑜本月6日要求市政府要認定從寬、資料從簡、發放從速，市政府各區公所和社會局也都以此原則受理和作業。為了幫助受理紓困第一線的各區公所作業，社會否局近日出動了105位志工，到10個區公所支援，協助民眾填寫紓困資料，也幫區公所人員發號碼牌、幫忙解答民眾疑問。

社會局長青中心主任姚昱伶說，支援的105位志工，主要來自長青中心的社區照顧關懷據點、兒福中心和無障礙之家，由長青中心統一召集之後，針對紓困作業進行兩小時的講解和訓練，主要讓志工熟悉受理流程，再分派到工作量很大的10個區公所，每個區公所每天分早上班和下午班，各有4位志工輪值，為民眾解說如何填寫申請表格、發放號碼牌、協助維護秩序、影印等。

姚昱伶表示，協助區公所的志工還會增加，已有更多志工表明要幫忙。

今年80歲的志工鍾棋楠，到三民區公所幫忙，他說這幾天遇到最多的問題是民眾準備的資料不齊全，其次是不會填寫，他儘可能協助對方完成申請。

67歲的志工王美欽說，有的民眾因為不了解或是申請資格不符，情緒難免激動，這時候志工就要更細心講解、安撫，讓對方更清楚申請流程。