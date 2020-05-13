民進黨屏東縣黨部主委之爭 許展維與盧同恊二度對決

民進黨地方黨公職選舉本月24日登場，屏東縣黨部主委由爭取連任、縣議員許展維二度對決前縣議員盧同恊。屏東縣進入後潘孟安時代，此次屏東縣黨部主委選舉，也牽動2022屏東縣長選舉操盤。盧同恊說，平常心面對此次主委選舉；許展維說，按部就班，對自己有信心。

民進黨屏東縣黨部主委選舉，由現任主委、縣議員許展維再度對決前縣議員盧同恊，兩人同是出身萬丹，昔日有師徒之情，這次二度對決，再度上演「萬丹內戰」。2018年民進黨屏東縣黨部主委改選，當時許展維以5935票險勝盧同恊5497票，差距438票。

縣議員、爭取連任許展維說，現階段按部就班，對自己有信心，讓黨員有自己的選擇。2018年縣議員選舉，許展維拿下屏東縣議員得票數最高1萬2347票，許展維也是唯一兩屆縣議員得票數都超過1萬票的縣議員。

前縣議員盧同恊再度競選民進黨屏東縣黨部主委，盧同恊說，黨內選舉，平常心面對，他長期從事民主運動，也是民進黨創黨黨員，一個團體、政黨都有他的缺點，當局者絕對看不到自己的缺點，希望有能力可以改變。

盧同恊說，2016年民進黨的支持度53％，2020年民進黨雖高票當選，但支持度下降，42％，此次參選，讓黨意跟民意更接近。