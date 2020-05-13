聽新聞
test
0:00 / 0:00
高雄綠主委之爭 兩強隔空過招
民進黨24日舉辦地方黨部主委改選，高雄市主委一役被視為新系與非新系對決，選情日漸白熱化，高閔琳暗諷對手趙天麟「立委戰場應該在立法院」，趙回應「任何角色我都全力以赴」，隔空過招。
趙天麟持續拜訪各派系意見領袖，透露已獲得非新系的支持，對勝出有信心。市議員高閔琳最近文宣主打「小英學妹」，似有爭取英粉意味，高還分析，目前選情接近五五波，選情審慎樂觀。
高閔琳上月登記時，與高雄市多名新系立委視訊連線，要展現她有團結黨員的能力，對此，趙天麟說，不會覺得是壓力，這場選舉雖有競爭，但仍保持君子之爭，應該視為一場民主嘉年華，不擔心造成分裂。
趙天麟說，他一路穩扎穩打，訴諸理念爭取黨員認同，拜訪黨員及意見領袖過程中，傾聽許多寶貴意見，他將超越派系，凝聚高雄黨員向心力。
高閔琳最近持續打議題戰拚聲量，也爭取曝光度，高說，文宣主打「小英學妹」是希望能將選民對小英總統的支持，轉化為對民進黨的支持，爭取更多年輕世代認同。
高閔琳表示，她雖然年輕，卻對黨的事務有高度熱情，她擔任議員深耕地方，也接地氣，而立委主要職責與戰場應該在立法院。對高的說法，趙天麟說，不管是立委或主委角色，他一定全力以赴，不會辜負選民、黨員託付。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言