高雄綠主委之爭 兩強隔空過招

民進黨24日舉辦地方黨部主委改選，高雄市主委一役被視為新系與非新系對決，選情日漸白熱化，高閔琳暗諷對手趙天麟「立委戰場應該在立法院」，趙回應「任何角色我都全力以赴」，隔空過招。

趙天麟持續拜訪各派系意見領袖，透露已獲得非新系的支持，對勝出有信心。市議員高閔琳最近文宣主打「小英學妹」，似有爭取英粉意味，高還分析，目前選情接近五五波，選情審慎樂觀。

高閔琳上月登記時，與高雄市多名新系立委視訊連線，要展現她有團結黨員的能力，對此，趙天麟說，不會覺得是壓力，這場選舉雖有競爭，但仍保持君子之爭，應該視為一場民主嘉年華，不擔心造成分裂。

趙天麟說，他一路穩扎穩打，訴諸理念爭取黨員認同，拜訪黨員及意見領袖過程中，傾聽許多寶貴意見，他將超越派系，凝聚高雄黨員向心力。

高閔琳最近持續打議題戰拚聲量，也爭取曝光度，高說，文宣主打「小英學妹」是希望能將選民對小英總統的支持，轉化為對民進黨的支持，爭取更多年輕世代認同。