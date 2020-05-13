疫情衝擊 屏東縣府農業專區今年租金權利金免繳
屏東縣政府因應疫情，關心農業專區內農民，提出減免方案，本次針對縣內4個農業專區土地租金及土地權利金本年度（109年）全歸零得資金紓困措施，預計有24名以上農友受惠，退還及免繳的金額高達232萬餘元，陪伴農友們一起度過新冠肺炎疫情的難關，持續輔導屏東縣有機農業發展。
屏東縣政府農業處表示，為加強推動縣內有機農業發展，並輔導縣內青農從事農業生產，從99年及104年起分別向台糖承租位在九如鄉的海豐農場第41耕區及萬巒鄉的新赤農場第21、22耕區作為屏東縣公設有機集團栽培區，提供有意從事有機農業的農友進駐耕作。
農業處指出，為鼓勵青年返鄉從農，縣府從104年起除提供位在九如鄉耆老段916地號的縣有耕地供青農承租外，也向台糖承租位處麟洛鄉的隘寮溪農場第22-2耕區供青農進駐，四個農業專區的農友各自發展出不同的特色，生產之農產品品項繁多，有機蔬菜、特用作物、中草藥及果樹等。
受到新冠肺炎疫情衝擊，消費者買氣驟降、物流交通受阻等因素導致農產品銷售不順暢，嚴重影響農友們的生計，屏東縣政府體恤農友們的辛勞，針對承租或進駐屏東縣政府管理的四個農業專區的農友們今（109）年度應繳之土地租金或土地權利金，已繳者將辦理退還，未繳者則免予繳納，共體時艱，期盼縣府的紓困措施可以幫忙農民，讓農民緩一口氣。
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